¡ÚºÇ½ª²óÌÜÁ°¡ª Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×±é½Ð²È¤¬¸ì¤ë¡ÛÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î°Õ¿Þ¤È¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤È¤Ï!?
ºÇ½ª²ó¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£¸À¤ï¤º¤È¤·¤ì¤¿¹ñÌ±Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìø°æ¿ó¡Ê±é¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È¤Î¤Ö¡Ê±é¡¦º£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤À¡£Á´26½µ¤Î¤³¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï¡¢¥Á¡¼¥Õ±é½Ð´Þ¤á¼ç¤Ë3¿Í¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢Ìî¸ýÍºÂç¡Ê¤Î¤°¤Á¡¦¤æ¤¦¤¿¡Ë¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿½µ¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦¹½À®¡¿ÁúÅÄÌÀ´²¡Ë
¡Ö¿ó¡¼¡ª ¥Ü¥±¥§¡½¡½¡ª¡×¤È¶«¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò²Î¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
Ìî¸ýÍºÂç¡Ê°Ê²¼¡¢Ìî¸ý¡Ë¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè21½µ¡Ø¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Ù¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤¬¿ó¤ÈÉ×ÉØ·ö²Þ¤ò¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë³¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ë¡Ö¤É¤¦ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤ò¼çÂê¤Ë¤·¤¿½µ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿ó¼«¿È¤â¡¢Ì¡²è°Ê³°¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìî¸ý¡§º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö2¿Í¤¬¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤à¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£»³¤Ç¤Î¤Ö¤¬¶«¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂæËÜ¤Ë¡Ö¥Ü¥±¥§¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¡¢¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡Ö¿ó¡¼¡ª ¥Ü¥±¥§¡½¡½¡ª¡×¤È¶«¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤ò¡Ö¤µ¤óÉÕ¤±¡×¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¹âÃÎ¤ÎÊý¸À¤è¤ê¤âÉ¸½à¸ì¤ÇÂ¿¤¯ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ç¡¢¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ó¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ö¡½¡½¤È¤¤¤¦ÍÄ¾¯´ü¤Î´Ø·¸À¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ó¤«¤Î¤Ö¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Çº¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë²áµî¤Î²óÁÛ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¤Î¤Ö¤¬¿ó¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ó¡×¡á¡Ö»³¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¿ó¤È¤¤¤¦»³¤òÆ°¤«¤·¤¿É½¸½¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Ö¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ä°î¤ì½Ð¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤â±ÇÁü¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¤Ö¤¬¡Ø¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Ù¤ò²Î¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÈá¤·¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈá¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ä¤é¤µ¤äÄË¤ß¡¢Èá¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÈá¤·¤µ¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¾Ú¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Î²Î»ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤»íÅª¤ÊÍ¾±¤¤äÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î¶Ê¤ò¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ó¤Ë½Å¤Í¤è¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íö»Ò¤È¹ë¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ï¥Æ¥¹¥È¤Ê¤·¤Î¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿
Â¾¤Ë¤âÌî¸ý¤µ¤ó¤Î±é½Ð½µ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Âè6½µ¡Ø¤¯¤ë¤·¤à¤Î¤«°¦¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¡£½ÐÀ¬¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿¹ë¡Ê±é¡¦ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤È¤Î¤Ö¤ÎËå¡¢Íö»Ò¡Ê±é¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë½µ¤À¡£
Ìî¸ý¡§Íö»Ò¤¬¹ë¤Ë¡ÖÌµ»öÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤ï¤·¤Î²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÊÖ»ö¤¬¤Ç¤¤º¡¢Íö»Ò¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤³¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤¢¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤ë±éµ»¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤¿¸å¤Ë¡¢Èà½÷¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¿¨¤Ã¤ÆÇº¤à¡½¡½¤È¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÉáÃÊ¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ê¤·¤ÇËÜÈÖ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÎ×¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢È±¤ò¿¨¤ë±éµ»¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¿¤«¡ª¡×¤È¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Î¤Ö¡¢±©Â¿»Ò¡Ê±é¡¦¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤¬Íö»Ò¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶¾ð¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¨¤ÆÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤È¤Ï!?
°ìÊý¡¢Âè21½µ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍö»Ò¤ÈÈ¬ÌÚ¡Ê±é¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ìî¸ý¡§¸ß¤¤¤Ë¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªÆó¿Í¤¬Æó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ëºî¤ê½Ð¤¹Ê·°Ïµ¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ú¤¤Î²è¤Ç»£¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¬ÌÚ¤¬¡¢Íö»Ò¤Î½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë±Ç²èÉ¾¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¡¢ÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¾ÀÜ¸À¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¬ÌÚ¤¬ÇØÃæ±Û¤·¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶¾ð¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Ï¡¢µÓËÜ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àß·×¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢»É·ã¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬Âé¸ïÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âµÓËÜ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë²ò¼á¤·¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î²ò¼á¤Ëµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÌî¸ý¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢NHK¤Î³°¤Ç¤â¼«¼çÅª¤Ë±ÇÁüºîÉÊ¤òºî¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£NHK¤Ç¤Î»Å»ö¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤Ë¤âÄÌ¤¤¡¢±Ç²èÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¡£¤½¤ÎÂç³Ø±¡¤Î½¤Î»²ÝÂêÀ©ºî¤È¤·¤Æ¡¢ÍµÙ¤ò»È¤Ã¤Æ±Ç²è»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡Ø¤µ¤Þ¤è¤¨µ²±¡Ù¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔ¼«¼ç±Ç²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î¤«¤é¤ÏNHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ë½Ð¸þ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î±é½Ð¤ò½ª¤¨¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ìî¸ý¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÄÉã¤È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÁÄÉã¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î4ºÐ²¼¤Ç¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÇÍÞÎ±¤µ¤ì¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÁè·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÇ¯Á°¡¢ÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤¬¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÖ¶á¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ëÁÄÉã¤ÎÊª¸ì¤ò°ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿¼¤¤¸å²ù¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤âÁÄÉã¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤«¡ÖÀïÁè¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÁÄÉã¤¬À¸¤¤¿»þÂå¤ä¤½¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾ï¤ËÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÄÉã¤òÉÁ¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÂ¿¤¯¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¢¤¤é¤á¤ÆÅÓÃæ²¼¼Ö¤»¤º¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤È¤ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀÊ¤¬¶õ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Î±Ø¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹ß¤ê¤Ê¤¤¤Ç¡¢¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÏÌ¡²è¤Ë¸Â¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö²¿¤Ç¤â²°¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ËÜ¿Í¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬·ë¶É¡¢¤Î¤Á¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ËÁ´Éô¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤È¤Æ¤â¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤â¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ò±é½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î°Õ»Ö¤ò¾¡¼ê¤Ë¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÁÄÉã¤Î°ä»Ö¤â¾è¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤º¤Ë±ÇÁü¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£