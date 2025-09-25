【マンガ】白柴と家族旅行に出発…ホテルや神社で感じた「ほのぼの出来事」

『白柴生活〜ときどきカメ〜』

2021年のある日、某ペットショップでボク（漫画家・奈良裕己）と妻と娘は、白柴の子犬・咲（サク）にひとめぼれしました。ひとめぼれだけで飼うのは無責任だと思い、考え直そうとしたはずだったのですがーー。この日から、白柴生活が始まったのです。

今回は、「家族旅行」に関するお話です。

ミニコラム「咲はじめてのお泊まり旅行！」

9月某日。娘の誕生日に家族の予定がちょうどあったので旅行をすることに。

どこに行くか、どこに泊まるか、それらすべてに「咲と行けるところ」が最優先される我が家。ペットホテルとか実家に預けるとかの選択肢もあるけど、どうしても咲を置いて泊まりの旅行に行くことはできない。どうせ置いて行っても心配で楽しめないだろうし。

ということで、今回は軽井沢へ行ってきた。ホテルはもちろん、食事も観光もすべて咲と一緒。行く先々でたくさんの人に「かわいい」なんて言われて咲も気分上々？

今回の旅行でいちばん行きたかった熊野皇大神社では、咲の手形を押しての健康長寿祈願もできて僕たちは大満足。これで長生き間違いなし！

咲にとって初めてのお泊り旅行。日帰り旅行は行ったことあったけど（日帰り旅行については第26話参照）やっぱり泊まりはどうなるか少し心配だった。ストレスになったりしないか、車酔いはしないか……。

でもそんな心配をよそに、咲はずっといい子でした。いい子どころか、旅行中は一声も発しなかったほど。

食事中や行く先々で、興奮して吠えているわんこが多い中、咲はずっと口を閉じて「……」でした。

咲と出かけると毎回思うけど、はたして咲は楽しんでくれてたのだろうか。

