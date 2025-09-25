●午前中は東部の瀬戸内側を中心にぐずついた空模様

●夕方ごろにかけて、広く雨は落ち着く見通し

●空気中に湿気が多く、非常に蒸し暑い一日に



県内ではきのう24日(水)の夕方ごろから、九州と四国の間の豊後水道から流れ込む湿った南風により、中部や東部を中心に雨は強弱を繰り返しながら降り続きました。

この時間は岩国市周辺に、やや活発な雨雲が広がっています。。





きょう25日(木)も北海道付近の低気圧や前線に向かって、湿った南風が流れ込み、県内では雨雲が流れ込みやすくなりますが、夜にかけてこの低気圧や前線は、次第に北東へ進み県内から遠ざかる見通しです。





この先も南から雨雲が流れ込みやすく、午前中は東部の瀬戸内側を中心に、天気がぐずつく予想です。



昼過ぎにかけて徐々に雨雲が途切れ出し、夕方になると広い範囲で雨は落ち着いてくると見込んでいます。

きょう25日(木)はお帰りの際の、傘の置き忘れには注意しましょう。





日中の最高気温はところどころで30度を超える予想です。これまでの雨で空気中には湿気が多く、きょう25日(木)も非常に蒸し暑い一日となりそうです。





あす26日(金)、あさって27日(土)と天気は回復。日ざしもよく届きますが、28日(日)から再び雨が降り出し、天気は短い周期で変化する見通しです。

今週はまだ最高気温が30度を超える蒸し暑い日が続きますが、来週からは秋の空気が流れ込み、日中の暑さは、ようやく控えめになりそうです。

来週に向けて衣替えの準備も進めていきましょう。





一方、日本の周辺には今も台風が3つ存在していますが、どの台風も今後日本からは遠ざかる見通しで、県内への大きな影響はないと見込んでいます。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）