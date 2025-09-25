フリーアナウンサーの森本晴香（３６）が２２日、自身のインスタグラムを更新。第１子妊娠を報告した。

「※妊娠の内容を含みます。気になる方はそっと画面を閉じてご自身の心を優先して下さい」と書き出し、「私事ですがこの度お腹に新しい命を授かりました。現在は妊娠８ヶ月も後半にさしかかり、日々お腹の中で力強く動く小さな存在に、喜びと不思議さを感じながら過ごしています」と現状を明かした。

「仕事先でお会いできた方々には、お気遣いを頂き、優しい言葉をかけてもらって本当にありがとうございました」と感謝をつづり、「現在出演中のレギュラー番組につきましては、ラジオ『Ｔ−Ｊｏｉｎｔ』は９月いっぱいまで。テレビ『ゴジカル！』ラジオ『となりのラジオ Ｆｏｒ Ｙｏｕコーナー』は１０月いっぱいまで出演させていただく予定です」と報告し、マタニティーショットをアップした。

森本は新潟放送、広島ホームテレビ、四国放送、南海放送を経てフリーに転身。２０１９年に結婚し、株式会社ｏｆｆｉｃｅ ＳＥＲＥＮＯの代表取締役も務めている。