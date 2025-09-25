100歳超えは、運や遺伝ではなく「戦略」だ──人々の健康意識を変えたベストセラーがついに上陸！【OUTLIVE 人はどこまで生きられるのか】

ベストセラー『OUTLIVE（アウトリブ）人はどこまで生きられるのか』から、「残りの人生で実践可能な最も重要な身体的タスク」について紹介

病気を抱えながら長生きするのではなく、健康的に生き抜く――「アウトリブ」する――ための科学的アプローチとは？



2023年3月にアメリカで発売されて以来、いまだにニューヨーク・タイムズ・ベストセラーリストにランクイン（通算110週超）という快挙を成し遂げている話題作『OUTLIVE（アウトリブ）人はどこまで生きられるのか』（ピーター・アッティア、ビル・ギフォード／小坂恵理 訳）が、NHK出版より発売されました。





従来の医療が「治療」に偏りすぎていたのに対し、本書は「予防」と「行動」に重点を置いた人生設計を提案。運動、栄養、睡眠、感情といった日常の要素を戦略的に改善すれば、本気で「100歳以上（センテナリアン）」になることができる――「よりよく生きる」ことを真剣に考えるすべての人に向けた、実践的かつ知的刺激に満ちた「健康長寿マニュアル」です。本書の発売を記念し、老化との闘いに挑む方法が解説された第11章の一部をお送りします。

オリンピックに出場するあらゆるアスリートのなかで、デカスロン（十種競技）選手は最も尊敬される。男女を問わずゴールドメダリストは「世界で最も偉大なアスリート」だと賞賛される。ただし、どの競技に関しても最高の選手というわけではない。ひとつの競技が対象ならメダルも取れない可能性がある。それでも最も偉大なアスリートとして評価されるのは、実にたくさんの競技に秀でているからだ。本物の万能選手だが、スペシャリストのようにトレーニングを積み重ねている。



私たちも老化に同様のアプローチで臨むべきだと、私は決心した。誰もがセンテナリアン・デカスロンのトレーニングを行なう必要がある。

センテナリアン・デカスロン

そもそも、センテナリアン・デカスロンとは何だろうか。



これは、100歳以上の高齢者が実際に参加する競技ではない。もっとも、似たようなイベントはすでに存在する。たとえば1年おきに開催されるナショナル・シニアゲームには、高齢ながら卓越したアスリートが集い、なかには90歳以上の参加者もいる。100歳以上を対象にした女子100メートル短距離走の記録は、およそ41秒である。



これに対してセンテナリアン・デカスロンは、私が患者のために考えた枠組みである。人生の晩年、特に最後の10年になっても、健康な体作りへの意欲を患者が失わないように考案したものだ。確かに、自分の身体能力の衰えについて考えるのは愉快ではない。しかし、考えなければ避けられる問題でもない。



センテナリアン・デカスロンは、残りの人生で実践可能な最も重要な身体的タスクだと考えてもらえばよい。リストに掲載される10項目のなかには、実際の競技種目に似ているもの、日常生活の行動に近いもの、さらには個人的興味を反映したものも含まれる。このような形をとると役に立つのは、高齢になったらどんな分野でフィットネスの向上と維持が必要か、正確に思い描くことができるからだ。言うなれば、トレーニングのためのテンプレートが創造される。



私はまず患者に向かって、以下の項目の一部を含む身体的タスクをまとめたリストを手渡す。

１ 山道2.4キロをハイキングする。

２ 片腕で支えながら、自力で床から立ち上がる。

３ 床から小さな子供を抱き上げる。

４ 重さ2.3キロの買い物袋を両手に持って、五ブロックの距離を歩く。

５ 重さ9キロのスーツケースを飛行機の手荷物入れに持ち上げる。

６ 目を開けたまま、片足で30秒間バランスを取る（ボーナスポイント：目を閉じる場合は15秒間）。

７ セックスをする。

８ 3分間で4階分の階段を上る。

９ 瓶の蓋を開ける。

10 30回連続で縄跳びをする。

本当のリストはずっと長く、50項目以上になるが、おおよその見当はつくだろう。患者にはこれを読んだら、90歳になっても、できれば100歳を過ぎても、続けたいと思う項目を選んでもらう。どんなものが選ばれるだろうか。



大体、すべてが選択される。山道をハイキングしたいし、買い物袋を自分で運びたいし、曽孫を抱き上げたいし、転倒したら自力で起き上がりたい。あるいはゴルフで一八ホールを回りたいし、瓶の蓋を開けたいし、飛行機でどこかへ行きたい。もちろん、挑戦するつもりで選ぶ。



大いに結構。小さい子供を軽々抱き上げられれば、楽しい一日になるだろう。だがここで、ちょっとした計算をしてみよう。たとえば子供の体重が11キロか13キロならばどうか。そうなると基本的に、同じ重さのダンベルを前で持ってスクワットをするのと変わらない（すなわちゴブレットスクワット）。いま40歳でそれができるだろうか。その可能性は高い。しかしここで未来に目を向けてみよう。このあと30年から40年が経過するあいだに、あなたの筋力は10年ごとにおよそ8～17パーセント衰え、年齢が高くなるほど衰えは速くなる。したがって、80歳になっても体重が13キロの孫か曽孫を抱き上げたいならば、いまの時点で22～25キロのダンベルを持ち上げられなければならない。しかも怪我をしてはいけない。あなたにはそれができるだろうか。



問題はそれだけではない。あなたは山道でのハイキングも継続したいだろうか。それを快適に実践するためには、1分間に体重1キロ当たりおよそ30ミリリットルの最大酸素摂取量が必要とされる。では、あなたの最近の最大酸素摂取量テストの結果が30ミリリットルだったらどうか。自分の年齢の平均値だとしても、それで十分だと私は思わない。なぜなら、あなたの最大酸素摂取量も年齢とともに減少するからだ。そうなると、ハイキングはリストから外さなければならない。いまは何とか成功しても、年を取ってからもできるとは思えない。いずれのケースでも、いまよりもずっと多くのことが要求される。年を重ねるにつれて体力も有酸素能力も一気に衰えるのは自然現象であり、それに備えて武装する必要がある。



最後は私の患者もそれを理解してくれる。そこで私は患者と一緒に、個人的なセンテナリアン・デカスロンのリストの作成に取り組み、晩年の目標にしたい10ないし15項目を選び出す。そのあと、これに基づいてトレーニング方法が決定される。



センテナリアン・デカスロンの良いところは、範囲が広く、しかも各個人のユニークな特徴が重視されるところだ。10項目に限定されない。目標にもよるが、ほとんどの人はもっと多くなる。たとえば私のバージョンは、水泳やアーチェリーなど私が興味を持つものに合わせて調整される。しかも、これまでの人生でハイレベルなフィットネスを重視してきた傾向を反映し、かなりアグレッシブでもある。たとえばつぎに紹介する項目の一部は含まれるだろう。

11 20分間で0.8キロを泳ぐ。

12 13キロのダンベルを両手に持って1分間歩く。

13 （アーチェリーで使われる）22キロのコンパウンドボウを引いて矢を射る。

14 懸垂を5回する。

15 90段の階段を2分で上る（最大酸素摂取量は32）。

16 1分間デッドハング〔バーに摑まって両腕を伸ばしてぶら下がる〕を行なう。

17 現時点から5～8パーセント落ちる程度のペースでレースカーを運転する。

18 9キロのバックパックを背負って1時間ハイキングをする。

19 自分の荷物を自分で運ぶ。

20 険しい丘を歩いて登る。

センテナリアン・デカスロンは間違いなく目標が大胆だ。90歳になっても自力で飛行機に搭乗し、手荷物を頭上の棚に持ち上げられれば驚異的だ。ただし、とんでもない行動は手が届かないものではない。どのタスクも実行不可能ではない。いまでも80代や90代、さらには100歳を超えても元気な人たちはいる。マラソンを走り、自転車競技に参加し、バーベルを上げ、飛行機を操縦し、飛行機からダイビングし、ロッキー山脈をスキーで滑走し、実際にデカスロンで競うなど、驚異的な事柄の数々に挑戦している高齢者は存在する。だからどれも実現できる可能性がある。



実際センテナリアン・デカスロンは、高齢者に可能な行動の定義を改めることが目的のひとつだ。人生の終盤でほとんどの人は衰え、できることが限られるという思い込みが定着しているが、それを取り除きたい。よぼよぼの老人というステレオタイプを排除して、新しい物語ナラティブを創造する必要がある。ここではおそらく、有名なフィットネス指導者ジャック・ラランを見習うべきだろう。彼は96歳で亡くなるまで厳しいトレーニングを毎日続けることが習慣だった。長寿をまっとうしたほとんどの人と異なり、たまたま運が良くて長生きしたわけではない。フィットネスの向上と維持に生涯をかけて取り組んだ。トレーニングを始めた1930年代には、定期的に運動する人はほとんどいなかった。「フィットネスセンター」はどこにもなかった。そして、老年期は衰える一方の惨めな時期だというステレオタイプが存在していたが、ラランはそれを意図的に無視した。トレーニングを続けたすえに成功し、高齢者の達成力を私たちに垣間見せてくれた。



もしもラランの先例に倣うつもりなら、自己流で「運動」すれば十分だと考えるのはやめるべきだ。絶対にもっといいやり方がある。私と同じように明確な目標を持ってトレーニングを始めてほしい。その目標とは、カッコいい100歳になることだ。センテナリアン・デカスロンよりもカッコいい50歳になるほうに興味があると患者から言われると、私はこう説明する。元気な100歳（あるいは90歳や80歳）という遠い目標があれば、もっと身近な目標は達成しやすい。アーチェリーで90メートル離れた的に当てる練習をすれば、45メートル離れた的への命中率が高くなるのと同じだ。センテナリアン・デカスロンを目標に据えれば、それまで10年ごとに進歩が続く。



ここで目指すのは、何かひとつの課題に秀でることではない。あらゆる課題をまずまず上手にこなせればよい。センテナリアン・デカスロンの選手は、もはやひとつの種目だけのためにトレーニングをしない。まったく違う種類のアスリートを目指す。それは人生での勝利を目指すアスリートだ。

著者

ピーター・アッティア

スタンフォード大学で医学の学位を取得。ジョンズ・ホプキンス病院で一般外科の研修を受けたのち、国立衛生研究所の国立がん研究所で、外科腫瘍学のフェローとしてメラノーマの免疫療法の研究に従事。健康、医学、長寿を扱う人気ポッドキャスト「The Drive」を発信。本書は全世界で250万部以上を売り上げている話題作。