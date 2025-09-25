中国では「上級国民の子ども」は凄惨な「いじめ」をしても「お咎めなし」なのか…中国人が激怒、大暴動を巻き起こした「江油事件」の一部始終

四川省江油市の「校園欺凌＝学校いじめ」

2024年4月、中国の国会に相当する「全国人民代表大会」の常務委員会法制委員会の報道官である楊鶴清（ようかくせい）は、「校園欺凌（学校いじめ）」を次のように定義した。「学校いじめとは、生徒同士の間で、一方の当事者が意図的または悪意を持って身体的、言語的、インターネット関連などの手段を通じていじめや侮辱を行い、他方に人身の傷害、財産の損失、精神の損害を与える行為を指す」。

「中国共産主義青年団」（略称：共青団）直属の「中国青少年研究中心」が2020年から2022年までの3年間にわたって未成年の学生3108名を対象に実施した「学校いじめ」に関する調査の結果は驚くべきものであった。何と53.5パーセントもの未成年の学生が学校いじめを受けた経験があったのだ。調査結果に基づく「学校いじめ」の内容を割合の多い順に示すと以下の図の通りとなる。

さて、四川省の江油市（こうゆし）は省都の成都市（せいとし）から北北東へ160キロメートルの距離にある県級市（県と同レベルの市：中国では市は県より上位の行政区分）で、隣接する綿陽市によって管理されている。江油市の常住人口は約73万人であり、その面積は2700平方キロメートルで、日本の神奈川県（2416平方キロメートル）よりも大きい。なお、江油市に属する青蓮鎮は唐代の詩人「李白（701〜762年）」の故郷として知られている。

2025年7月22日の15時頃、江油市の市街区にある無人の廃墟ビルで3人の女子学生が1人の女子学生に対して壮絶な学校いじめを行った。彼らは被害者の女子学生を脅して無理やり廃屋ビルに連れ込み、無抵抗な彼女に対して約4時間にわたって乱暴狼藉の限りを尽くした。それは無慈悲で残酷極まりない鬼の所業であった。被害者は頼某某（女、14歳）。加害者は劉某甲（女、15歳）、劉某乙（女、13歳）、彭某某（女、14歳）の3人。彼女ら4人はいずれ地元の中学生だった。

それから11日後の8月2日に、その学校いじめの状況を撮影した動画がSNSで公開されて、江油市民の知る所となった。動画を見た江油市民を含む多くの人々はその学校いじめの凄まじさに驚きを禁じ得ず、加害者たちの残虐振りに怒り心頭に発した。

裸にし、殴り、蹴り…

では、その動画はどんなものだったのか。動画の中で彼らが話すのは四川なまりの「江油方言」であり、地元民でないと聞いても意味が分からないが、画面に展開する加害者たちの被害者に対する乱暴狼藉振りは凄まじいの一語に尽きた。

劉某甲と頼某某の2人は初級中学（中学校）で対立していた。放課後に下校途中の頼某某を見かけた劉某甲と劉某乙、彭某某の3人は頼某某を捕まえると、近くにあった廃墟ビルに頼某某を無理やり連れ込んだ。廃墟ビル内の広い空間のあるフロアーで彼ら3人は頼某某に対して暴虐の限りを尽くしていじめを展開した。

コンクリートの床に頼某某をひざまずかせると、その背中に10回以上蹴りを入れた。苦痛に耐えていた頼某某を立ち上がらせると、彼女の頬を1回、2回と回数を数えながら楽しそうに合計10回も平手打ちした。さらにはプラスチック様の長い棒で頼某某の体を所構わず滅多打ちにした。

しばらくすると頼某某に着ているものを全て脱いで全裸になるように命じたが、頼某某は全裸を拒否してTシャツだけを脱ぎ、ブラジャーと短パンだけになった。全裸を拒否したことに怒った彼らは、頼某某に再度ひざまずかせて蹴りをいれたり、体中を棒で叩いたり、髪の毛を引っ張って振り回したりした。頼某某は抵抗することなく、彼らのなすがままで、ひたすら苦痛に耐えていたのだった。これはまさにリンチ以外の何物でもなかった。

頼某某が泣いて許しを請いながら、彼らに「家の人が警察へ通報するからね」と言うと、これに劉某甲が「お前さ、そんなことを俺たちが怖がるとでも思っているのか、俺たちが(警察の)派出所に捕まったことが無いとでも言うのか」と応じた。さらにもう一人が、「俺たち三人は派出所に十数回捕まったことがあるが、いつも20分もしないで釈放されているんだぜ」と声を荒げて自慢気に言った。

首謀者の劉某甲は当初は頼某某ではなく、対立する別の女子学生を廃屋へ連れ込んで暴行する積りでいたのだったが、生憎その女子学生が見つからなかったので、その代わりとして

捕まえたのが同じく彼女と敵対していた頼某某であった。とにかく、彼ら3人による頼某某に対するリンチは上述したように約4時間も延々続けられたのだった。これに加えて3人は加害者のスマートフォンを強奪し、小遣い稼ぎに売り払っていたのだった。

矯正教育のはずがビリヤードに興じ…

地元警察である「江油市公安局」（以下「市公安局」）が当該事件の発生を公表したのは、いじめ動画がSNSに流れてから2日後の8月4日だった。

市公安局が公表した事件の内容を取りまとめると以下の通り。

またSNSには、この事件の関係者や友人たちの発言が投稿された。

a) 加害者の3人は長期間にわたって被害者の頼某某に対する學校いじめを常習的に行い、脅して金銭を奪うことあった。7月22日の事件当日も頼某某は来なければ家に押しかけると脅され、無理やり廃墟ビルへ連れ込まれて暴行を受けたのだった。

b) 加害者の3人は勉強する気は全くなく、年中にように授業をさぼって学校から帰るのが常だった。彼らのように授業をさぼって学校から早退するのを黙認される不良学生は、一般的に親の権力を笠（かさ）に着た共産党幹部や上級公務員などの子弟である。

ところが市公安局が加害者3人に下した処分内容は驚く程に軽く、4時間もリンチを受け続けた頼某某が軽傷であったという鑑定結果に至っては呆れるしかなかった。江油市の市民は市公安局の加害者3人に対する処分内容が余りにも軽すぎるとして、江油市人民政府（以下「市政府」）と市公安局に対して怒りを募らせる結果となった。

そして、ある市民は矯正教育を受けるべく専門学校へ送られるはずの加害者2人に劉某乙を加えた3人が、市内の遊技場でビリヤードに興じているとSNSに投稿した。これを見た市民たちは市公安局が加害者3人に処罰を与えた振りをして、実際にはいつも通り警察に20分間勾留しただけで釈放したのではないかと疑った。日頃から上級公務員による特権の濫用を市民たちは痛感しており、この件で怒りに火が着いた。

被害者両親に同情、市民の抗議広がる

8月4日に市公安局が事件の概要を発表した後に、市公安局の処分に納得行かない頼某某の両親は意を決して市政府へ出向き、加害者に対し公正な処罰を下して欲しい旨の陳情を行った。これを知った多くの市民が人民政府ビルへ殺到して頼某某の両親に声援を送った。

頼某某の母親は聴覚障害者で聴力と会話能力に問題があり、父親も身障者であると同時に無学で読み書きができないというハンデを抱えていた。彼ら2人は市政府ビルのロビーにひざまずき、石材張りの床に頭を打ち付けて、たどたどしい物言いで、公正な処罰を求める陳情を行った。

しかし、頼某某の両親を多くの市民が取り囲む中に小型の拡声器を持って現れた市政府の役人は、みすぼらしい服装と訥弁の故に両親を見下して歯牙にもかけない態度で接し、端（はな）から陳情を受け入れる積りは無いように見えた。役人の無慈悲な態度に悲しみを感じた母親は何度も死にたいと口走っていたが、最後には絶望して意識を失った。

この光景を見ていた市民が強く要求したことで、4日当日の午後に市政府ビル内の会議場で市政府主催の公開対話集会が開催された。参加した数百人の市民は、加害者に対する公正な処罰を要求して、幹部職員に対し激しい抗議の声を浴びせた。

加害者3人による頼某某に対する学校いじめの主な原因は、聴覚障害の母親と障害者で読み書きができない父親であり、彼ら2人を親とする頼某某の貧困な生活振りであったという。

一方、加害者3人の親についてSNSに書き込まれた情報は、江油市公安局副局長である李勇の娘であるとか、弁護士の娘であるとか、母親が江油市一級警察監督官であるといった内容であった。これに対して、市公安局は、加害者2人の親は無職であるとか、他省へ出稼ぎ中であるなどといった情報を流しつつ、少しでも早く事態を鎮静化すべく、処分内容が余りにも軽すぎる抗議する市民の排除に注力していた。

遂に警官隊が抗議の市民を強制排除

しかし、抗議する市民の数は時間が経過する毎に増加し、市政府ビルは被害者家族への支援と同時に加害者への厳罰を求める江油市民によって包囲された。危険を感じた市公安局は、過激な行動に走って警官隊と衝突した複数の市民を武力でねじ伏せて逮捕した。

逮捕された市民たちは真っ赤な車体のトラックで後部の荷台に鉄格子の檻が設置されている「猪運車（豚専用の運搬車）」に乗せられて拘置所へ運ばれていった。「猪運車」の檻に収容されて連行される市民の姿はSNSを通じて全中国へ報じられ、「江油市發生未成年人霸凌案（江油市で発生した未成年者学校いじめ事件）」は一躍中国全土に知れ渡った。

江油市内の警官隊では人数的に対応できないと判断した市公安局は上部組織である綿陽市公安局に支援を要請し、これと同時に暴動鎮圧用の「特殊警察（special police）」の投入を決定した。市政府ビルを取り囲んだ市民たちは警備する警官隊に対して、「中華人民共和国国家」を歌って団結を唱えつつ、「加害者に厳罰を」「未成年は暴行の口実ではない」「為人民服務（人民に奉仕する）」などと叫びながら、市政府の幹部職員に対する抗議行動を続けた。

彼らは「お前の家族がさらに上の高官の子供にいじめを受けたら、どうする積りだ」と幹部職員に呼び掛けたのだった。更に怒りが極限に達してエスカレートした市民たちは、禁断のスローガンである「共産党下台（共産党は退陣せよ）」「習近平下台(習近平は辞職せよ)」を連呼したのだった。

こうして抗議する市民たちと警官隊の対峙は長時間に及んだが、8月4日の夜11時半頃を境に警察隊は力による抗議行動の鎮圧を開始した。警察隊による辛子スプレー、催涙弾、こん棒、スタンガンなどを使った攻撃を受けて市民側は忽ちのうちに駆逐され、深夜3時過ぎには市民側の抗議行動は終息した。

中国で「不満分子」とは誰のことか

2024年2月10日に公開した「中国社会は水面下で発火寸前〜河南省・小中一貫校生徒の死、いじめ隠蔽に怒りの群衆が都市封鎖を引き起こす」で、河南省商丘市寧陵県所在の「育華園学校」で、2023年12月24日の早朝に13歳の中学生が学生宿舎前の地上で死亡しているのが発見された事件を紹介した。

この事件の原因もまた「校園欺凌（学校いじめ）」であり、その原因を追究して数万人もの一般市民が育華園学校前に集まり、警官隊と対峙した。日本では全くと言ってよいほど報じられなかったが、この育華園学校事件も上述した江油事件も最後には市民が警官隊によって鎮圧されて決着を見た。

しかしながら、独裁化した習近平政権の下で不安定化している中国社会を反映して、今回の江油事件が全国に知れ渡ると、この事件が燎原の火となって全国各地で不満分子の動きが活発化する可能性が論じられるようになった。

「不満分子」とは反政府の活動家ではなく、ごくありふれた一般市民であることが江油事件からもうかがい知ることができるのではないか。一般市民が反旗を翻すようになったら、いかに強力な政権にも陰りが見えてくるのは歴史の必然と言えるよう。

