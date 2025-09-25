エッ、50歳！？ 『冬のソナタ』から23年…チェ・ジウの時空を超越した若さと美貌に注目【PHOTO】

『冬のソナタ』で知られる女優チェ・ジウが、時を忘れさせるような美貌を披露し、注目を集めている。

【写真】チェ・ジウ、“ヨン様”と再会か

チェ・ジウは9月24日、自身のインスタグラムを更新。カメラの絵文字とともに複数の写真を投稿した。公開された写真には、華やかなゴールドのドレスを見事に着こなし、撮影に臨む姿が収められている。

引き締まったスリムなボディラインと美しい肩のシルエットが、ドレスの魅力を一層際立たせていた。

さらに、今年6月に50歳を迎えたとは信じがたいほどの若々しさも際立つ。シミひとつない滑らかな肌は、多くの人々の羨望を集めた。

（写真＝チェ・ジウInstagram）

2002年の『冬のソナタ』でブレイクして以来、20年以上にわたって韓国芸能界の第一線を走り続ける“元祖韓流女神”としての存在感を、改めて証明した格好だ。

1975年生まれのチェ・ジウは2018年に9歳年下の実業家と結婚し、翌年には長女を出産。現在はKBS2の育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』に出演している。

◇チェ・ジウ プロフィール

1975年6月11日生まれ。1994年にテレビ局MBCのオーディションに合格し、本名のチェ・ミヒャンで女優デビュー。翌1995年に芸名をチェ・ジウと改名し、2002年に主演したドラマ『冬のソナタ』で一躍、アジアのトップスターに。日本では“ジウ姫”の愛称で知られ、2006年にはTBSのドラマ『輪舞-ロンド-』で竹ノ内豊とダブル主演。そのほか、日本ではドラマ出演、CM出演多数。2018年3月に9歳年下の一般男性（オンライン・プラットフォームのアプリケーション会社の代表）と電撃結婚したニュースは、日本でも多くのメディアで報じられた。2020年5月16日、第一子となる長女を出産した。