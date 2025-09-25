【爆笑注意】1歳児の珍行動に親絶叫！洗面台ショットが7千いいね「プロの風格」「育児あるある」【ママリ】
「いや噓でしょ…」1歳児、洗面台で珍行動！親の叫びに7千いいね
まな☺︎ 3y🎀1y🎀(@m217427)さんが投稿したある写真。子どもは、普段からよく大人の行動を観察しています。「いつの間にそんなことを覚えたの？」とびっくりさせられますよね。「やってみよう」という好奇心は、本当に大人の想像を簡単に超えるものです。
©m217427
いや嘘でしょ
なんと、ハンドソープで上手に髪の毛を洗っていたわが子。これには、驚きですよね。ハンドソープで突然髪の毛を洗うなんて、誰も想像できないでしょう。
この投稿に「髪の毛だけ洗えて上手！」「万遍ない泡、すばらしい！」などのリプライが寄せられました。このあとのママの対応を考えると本当に大変ですが、育児中のハプニングに思わず笑顔になる投稿でした。
すき間から見える指…3歳児ファッションに10万いいね
コリー☺︎︎3y🍎(@Collie41065511)さんの投稿です。子どもは成長とともに自我が出てきて、好みもはっきりしてくるものですよね。もちろんこだわりが強い子がいれば、そうでもない子もいるでしょう。
時おり、ママやパパがギョッとするようなファッションをしてみたり、斬新なセンスを見せてくれることもあり、「子どもの好きを詰め込むとこうなるのか…」と驚くこともあるのではないでしょうか。
コリーさんの3歳娘さんの場合は、好きを詰め込んだ手がすごいことになっていたそう。
©︎Collie41065511
3歳児、引き算というファッションは知らない。
小さな手にこれでもかというほど付けられた指輪。キャラクターのものもあればキラキラとしたものもあり、全ての指にもれなく指輪が付いています。飾りが大きなものは邪魔そうにも見えますが、好きをギュッと詰め込んだ手もとがかわいすぎて、ついついほほえましく見てしまいますよね。
この投稿には「一代で商売を築き上げたマダム社長のアクセ並み」「ボリューム感、好きです」などのリプライがついていました。
大人でもお気に入りのアクセサリーをしていれば、気分が上がるものです。特に指先は自分でも目に入るからこそ、生活のモチベーションにもつながるのかも！かわいい手元がほほえましく、見ているこちらまで元気になれるような写真投稿でしたね。
母が一生推したい！薬を混ぜるお菓子に4万いいね
ゆづッチ☺︎🍢(@yuzu_m1228)さんの投稿です。子どもの体調が優れず病院へ行ったものの、処方された薬を飲んでもらえず困った経験はありませんか。シロップであれば何とか飲めても、苦い粉薬はハードルが高いですよね。ゼリーやアイス、ジュースに混ぜてごまかそうとしても、バレてしまい余計に薬嫌いになってしまうことも…。
そんな悩みを持つ子どもやママにぴったりな商品があるそう。これを使えば、苦手な薬もおいしく楽しく飲めるかもしれませんよ！
©︎yuzu_m1228
断固薬拒否の息子、楽しそうにお薬食べてくれた…
ねるねるねるね一生推す
誰しも小さい時に食べた経験がある「ねるねるねるね」に、お薬を混ぜて飲めるというこの商品。筆者は初めて見たのですが、見た目は完全にお菓子のねるねるねるねですよね。
メロンソーダ味とイチゴ味というのも美味しそうですし、これならお薬が苦手な子でも、おやつ感覚で服薬できそう。自分で作る楽しさも感じられて、さらに味もおいしいとなると最高ですよね。
この投稿に「子どもが小さいときにこんなのがあれば良かったな」というリプライがついていました。楽しみながらお薬を飲んでもらえたら理想的ですよね。他にも「服薬拒否のある大人にもよさそう」というコメントもありました。大人でも粉薬が苦手な方もいるはず。そんな人にも優しい商品と言えそうです。
薬を飲みたくない人、飲ませたい人の切実な思いをかなえてくれる商品。広く知られて活用され、服薬のハードルが下がるといいですよね。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）