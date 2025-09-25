大谷翔平には「言霊」が宿っている…12年間、質問をつづけた番記者がそう確信した瞬間「大谷の一言」とは

米野球界の名門ロサンゼルス・ドジャーズのスター・大谷翔平を追い続け、今年で12年目を迎えた番記者、柳原直之。日本ハム時代、メジャー挑戦、WBC優勝、移籍、2024年ワールドシリーズ、50-50達成、結婚、愛犬デコピン、二刀流復活……これまでの取材を通して 大谷翔平に聞いた質問は数千を超える。

その中から記者が特に「大谷らしさ」が見えたと感じた17問の回答を軸に、その時の背景や想いを詳細に語った珠玉のノンフィクション『大谷翔平への17の質問―取材現場で記者はどんな葛藤と戦いながら質問をするのか―』（アルソス）からの抜粋。

大谷翔平は「発した言葉が現実になる」

質問：打撃と走塁、どちらの動きが痛みを覚えますか？

日本には古くから、発した言葉通りの結果をもたらす力があるとされる「言霊」という言葉がある。私は長年の大谷取材を通して、会見で大谷が発した言葉が現実になることを何度も見てきた。それは驚きを通り越し、信じられない気持ちになることも多い。

たとえば自身初となるメジャーでのプレーオフに進出した2024年の「10月の戦い」。この時は特にそれが顕著で、大谷は自ら発した言葉を見事に体現した。

プレーオフは地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズを勝ち抜いたチームがワールドシリーズへ進むが、ドジャースは出だしの地区シリーズで苦戦。先に3勝したチームが次のシリーズへ駒を進められる状況下、第3戦に敗れたドジャースは1勝2敗で後がなくなった。

その試合後、ある記者から「後がない戦いで心がけることは？」と問われた大谷は、「2連勝すればいいゲーム。後がない感覚が今の僕にはない。2連勝すればOKというゲームだと思っています」と事もなげに答えた。

その表情に焦燥感はなかった。極端かつシンプルな思考法だ。あえて強気で言っているわけでもないように見えた。この日の短い会見中、「2連勝」や「2勝」という言葉を計4度も反復し、会見後は後ろを一度も振り返らずに会場を後にした。まるで「前しか見ない」ことを表現しているように颯爽と歩いていった姿が印象に残った。

2日後、ドジャースは「後がない」試合に勝利して2勝2敗のタイに戻し、最終決戦を翌日に控えた会見。この時も大谷は前だけを向いていた。

「本当に、良いことも悪いこともほとんど忘れているので。終わったゲームは、短期決戦は、特に終わったこと、全部終わった後に振り返ればいい。そんな感じで明日は勝つことに全力で集中できていれば、今はいいのかなと思います」

反省と準備をとても大事にする大谷が「悪いことも忘れている」と言ったことに少

し驚いた。「極端な表現だなぁ」とも思ったが、この時の大谷はいわゆる「ゾーンに入っていた」ような印象を受けた。これほど前向きな言葉を並べる大谷をそれまで見たことがなかったからだ。

ドジャースは翌日の第5戦に競り勝ち、地区シリーズを突破。大谷の言葉には確かな力が宿っていた。

痛くないという気持ちでやっている

そして迎えたワールドシリーズ。この時の大谷の言葉はさらに力が入っていた。第2戦で左肩を脱臼した大谷は、翌々日の第3戦に患部を保護しながら強行出場した。

初回、先頭打者で迎えた注目の打席。大谷は目いっぱいの力で素振りを14回も繰り返してからバットを構えた。ユニホームの下の左肩にはテーピングを施していたが、痛そうな表情は「見せないと決めている」ように見えた。

「いつもと違う感じはしたが、そこまで大きく違う感じはしなかった」と、試合後に語ったように、この時の大谷は覚悟を決めていたのだろう。

四球で出塁し、走者としてリードを取る際には、患部に負担をかけないため左手でユニホームの胸元をつかんだ。とっさに地面に左手をつく動作をしないように、牽制での帰塁も立った姿勢を通した。1死後に3番フリーマンの右越え2ラン本塁打で生還。全力疾走は必要なかったが、大谷の存在が先制点、そして3連勝を呼んだ。

日米合わせて100人以上の報道陣が集結したその試合後の記者会見。最後の質問者に指名された私は、気になる肩の痛みの詳細に関する質問を投げかけた。

柳原 ：「打撃と走塁はどちらの動きが左肩に痛み、違和感を覚えますか？」

大谷：「試合の中ではもう痛い、痛くないというのはあんまり考えていないので。もう痛くないという気持ちでやっていますし。まあ、その、悪化だけはしないようにやれることというか、走塁の時もそうですけど、最低限のやれることは継続してやりたいと思っています」

大谷が「痛くないという気持ちで」と言ったとき、私とバッチリ目が合って、察した。今はそういう気持ちで戦っている最中だ。これ以上、痛みについて聞かないでほしい、ということだろう。

左肩の脱臼を抱えての強行出場が痛くないわけがない。しかし、痛いと思いながらプレーを続けても何も良いことは生まれない。言葉だけでも前向きになろうとする大谷の姿勢が勝利を呼び込んだ。

選手が前を向いて走りだそうとしているときに、記者がその邪魔をしてはいけない。

大谷番になって以来、常にそうやって大谷と対峙してきた自負がある。言葉にされたことを正しく伝えるのはもちろんだが、言葉にはされない想いを受け止めることも大事にしたいと思っている。

記者冥利につきる格別な夜

ワールドシリーズ第5戦、1点リードで迎えた9回2アウト。打者が空振り三振してドジャースの優勝が決まると、大谷はベンチを飛び出してマウンドに駆け出した。もう左肩の痛みを気にしてユニホームをつかむ必要はなかった。自身初のワールドチャンピオン。歓喜の輪の中で跳び跳ね、顔をくしゃくしゃにして笑っていた。

「最高以外の言葉がない。新しいチームに来て、最高の終わり方ができて、本当に最高の1年間だった。ケガした直後はもう無理かなと思った。けど、その後の処置も含めて（チームが）必要だと言ってくれたのが嬉しかった。最後までプレーしたいという気持ちにさせてくれた」

シャンパンファイトではずぶ濡れになりながら、トロフィーを両手で掲げた。会見を終えた大谷はチームメートたちと再びグラウンドに出てしばらく優勝の味を噛み締め、ひとりでマウンド上でガッツポーズを作ってからグラウンドを後にした。

警備員に諭され、私が球場を後にしたのは深夜3時だった。記者室にはまだ大勢の記者が残ってドジャースのワールドシリーズ優勝に関する原稿を書いていた。私もホテルに戻ってから書かなければいけない原稿がまだ大量に残っていたが、不思議と疲労感はなく、むしろ高揚感で体中が満たされていた。

「今回の米国出張が一番大変だった」と半泣き顔、半笑顔で話すのは毎回のことだが、この夜は格別だった。

記者冥利につきるとは、こういうことを言うのかもしれない。

（『大谷翔平への17の質問ー取材現場で記者はどんな葛藤と戦いながら質問するのかー』（アルソス）より抜粋）

