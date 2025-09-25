¡Ö¥Ø¥ê¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡× ¸©·Ù¤¬¡ÈËÜµ¤¤Î¼èÄù¤ê¡É¤ò¼Â»Ü¡ª Ä¶¡¦ÌÂÏÇ¤Ê¡Ö½ÅÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤òÃÏ¾å¡ß¾å¶õ¤Î¡È¤¹¤´¤¤Ï¢·È¥×¥ì¡¼¡É¤Ç¡ÖÅ°ÄìÇÓ½ü¡×¡ª ¡Ö°ãË¡²áÀÑºÜ¼Ö¡×¼èÄù¤ê¶¯²½ °ñ¾ë
¡¡°ñ¾ë¸©·Ù¤Ï2025Ç¯9·î13Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£¸©Æâ¤Ç¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡×¤ò»È¤¤¡¢²áÀÑºÜ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¨¤¨¤§¤§¡ª¡× ¤³¤ì¤¬°ãË¡¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¡Ö¥Ø¥ê¤ÇÄÉÈø¡×¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥À¥ó¥×¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤Î²ßÊª¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¡¢²ÙÊª¤òÀÑ¤á¤ë¾å¸Â¤òÄê¤á¤¿¡ÖºÇÂçÀÑºÜÎÌ¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò1kg¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¡Ö²áÀÑºÜ¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤äÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¡¢¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿°ãÈ¿¤Ç¡¢È³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²áÀÑºÜ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾»þ¤ËÂç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¸òÄÌ¤Ë´í¸±¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÅÎÌ¤¬¤«¤µ¤á¤Ð¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊªÍý¤ÎË¡Â§¾å¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Î²¿ÇÜ¡¢²¿É´kg°Ê¾å¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤Ê²áÀÑºÜ¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÄä¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤µ¡×¤Ï¹çË¡¾õÂÖ¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢80km¡¿h¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Î10¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¾å¸Â¤Î10¥È¥ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¹çË¡¾õÂÖ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢À©Æ°µ÷Î¥¤Ï50.3m¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿8¥È¥ó¤Î²áÀÑºÜ¡Ê18¥È¥óÀÑ¤ß¡Ë¤Ç¤â¡¢70.3m¤â±äÄ¹¡£
¡¡µ÷Î¥¤Ë¤·¤ÆÅÅ¼Ö1Î¾Ê¬¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯2ÂæÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ë20m¤ÈÁêÅö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¿Í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢Á°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬µÞ¤ËÄä¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖËÜÍèÄä¤Þ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÃÏÅÀ¡×¤«¤é±ó¤¯¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÅÎÌÁý¤Ë¤è¤ëÂç¤¤Ê¾×ÆÍ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÁý²Ã¤òÈ¼¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²áÀÑºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÄä¤Þ¤ì¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·Ú¤¤ÊªÂ»¤ÇºÑ¤ó¤À¤â¤Î¤¬¡¢Âç»ö¸Î¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²áÀÑºÜ¤Ë¤è¤ê¡Ö±¿Å¾»þ¤ÎÁà½ÄÀ¤ÎÄã²¼¡×¤È¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¸Î¾ã¡×¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ôÉ´kg¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î²áÀÑºÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÙÂæ¤¬°Û¾ï¤Ê½Å¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ù½Å¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤ÎG¤¬¤«¤«¤ê¡¢²£Å¾¡¦Å¾Ê¤¤·¤¿¤ê¡¢¥«¡¼¥Ö¤¬¶Ê¤¬¤ê¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶îÆ°ÎØ¤Î¥ê¥¢¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾¦ÇäÆ»¶ñ¤¿¤ë¼ÖÎ¾¤Ë¤â¡¢ÁÛÄê¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë½ÅÎÌÁý²Ã¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¤âÊÐËàÌ×¤òµ¯¤³¤·¡¢½Å¤µ¤Î±Æ¶Á¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢±«¤ÎÆü¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤ä¥·¥ã¥·¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¶âÂ°ÈèÏ«¤òÍ¿¤¨¡¢ºÇ°¤ÏÀÞÂ»¤·¤Æ¡¢Â¨Áö¹ÔÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½Å¤¯¤Æ²ÃÂ®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ°ìÇÕ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤ÇÇ³Èñ¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½Å¸Î¾ã¤â°ú¤µ¯¤³¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²áÀÑºÜ¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ÎÊÞÁõ¤ä¶¶µÓ¡¢¹â²Í¤Ê¤É¤Î¹½Â¤Êª¤Ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Êä½¤¤Î¤¿¤á¤ÎÆ»Ï©¹©»ö¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉÔÊØ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÍè¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ»Ï©½¤Íý¤Ç¡¢µ®½Å¤ÊÀÇ¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ö¸Î¼«ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë²Ã¤¨¡¢²áÀÑºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ËÂÐ¤·¸·¤·¤¤ÄÉµÚ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¡Î§¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÝ¸±¤¬²¼¤ê¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂçÂ»³²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²áÀÑºÜ¾õÂÖ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤»¤¿²ñ¼Ò¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬µÚ¤Ó¡¢¼ÒÌ¾¤Î¸øÉ½¤Ê¤É¤Ç¼è°úÀè¤«¤é¤Î»Å»ö¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÀ©ºÛ¤â¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢²áÀÑºÜ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤¬Â¿¤¤¼çÍ×¹ñÆ»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Çò¥Ð¥¤¤äÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ²áÀÑºÜµ¿¤¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò1Âæ¤º¤ÄÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢È´¤ÂÇ¤Á¤Ç½ÅÎÏÂ¬Äê½ê¤òÀß¤±¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸¡µó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸©·Ù¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤ÎÂâ°÷¤¬Æ±¾è¤·¡¢¾å¶õ¤«¤é²ÙÂæ¤Î¾õÂÖ¤ò¥«¥á¥é¤Ç´Æ»ë¡£²áÀÑºÜµ¿¤¤¤Î¼ÖÎ¾¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÃÏ¾å¤ÎÇò¥Ð¥¤¤ä¥Ñ¥È¥«¡¼¤ØÏ¢Íí¤·¡¢Ää»ßÌ¿Îá¤ò²¼¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Î±¿ÈÂ¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÃ¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©¤È¹çÆ±¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢²áÀÑºÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿²Ù¼ç¤ÎÀµÂÎ¤ä»ºÇÑ¤Î½Ð¤É¤³¤í¡¢¹ÔÀè¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±·Ù¤Ï¡Ö¸úÎ¨½Å»ë¤è¤ê¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²áÀÑºÜ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡È²Ù¼ç¡É¤ÎÎ©¾ì¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä±¿Á÷²ñ¼Ò¤¬¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥¹¥È¤òºï¤ê¤¿¤¤²Ù¼ç¤¬¡Ö½ÅÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤â±¿¤Ù¡×¤È¤¤¤¦°µÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏÀ©ÅÙ¤¬²þÀµ¡£
¡¡²áÀÑºÜ¤Ê¤É¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä±¿Á÷²ñ¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¶°ø¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤é¤ì¡¢¤â¤·²Ù¼ç¤¬²áÀÑºÜ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢²Ù¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¨¹ï²þÁ±Í×µá¤È²Ù¼çÌ¾¤Î¸øÉ½¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ö²Ù¼ç´«¹ð¡×¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢²áÀÑºÜ¤Î¡È½ô°¤Îº¬¸»¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ù¼ç¤ËÂÐ¤·¡¢¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£