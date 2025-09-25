やっぱりトヨタのハイブリッド車の圧勝だった…EVつくり過ぎで自滅した中国もろとも沈む「世界のEVシフト勢」

トヨタだけが勝者に…

今年上期、世界の自動車大手の業績の明暗が明確に分かれた。

わが国では、トヨタ、および同社と業務資本提携関係にあるスバル、マツダ、ダイハツの販売台数は増えた。特に、エンジン車やHV（ハイブリッド）、PHV、EVなど全方位で展開するトヨタの7月の世界販売と生産実績は過去最高を記録した。それに対して、ホンダ、三菱自動車、スズキ、そして日産の厳しさは高まった。

米国や欧州では、大手自動車メーカーの業績は事実上の総崩れ状態にある。

特に、ドイツ勢の業績悪化は深刻だ。ディーゼルエンジンの排ガス不正問題からの事業体制立て直しにEVを重視してきたフォルクスワーゲンは、このタイミングでマイルドハイブリッド車の投入を急ぎ始めた。エンジンの共同開発など、欧州勢の提携協議も急速に加速している。

一方、世界の自動車分野では、自動車のソフトウェア化などと呼ばれるソフトウェア・ディファインド・ビークルや電動化が加速する。収益を立て直し成長分野へ経営資源を再配分するために、わが国の大手自動車メーカー、関連サプライヤー、そしてIT先端企業との提携や買収は増えるだろう。

業績が悪化すればわが国の自動車メーカーが、海外のITや電子機器受託メーカーの傘下に入る恐れは高まる。世界の自動車関連分野の再編は不可避である。

目先の戦略として注目されるのは、世界の自動車関連企業がHVの需要増加にどう対応するかだ。実は、世界の大手自動車メーカーのすべてがHV、とくにストロングハイブリッド車を自力で供給できるわけではない。この分野での合従連衡は増加するだろう。

そうした変化にどう対応するかで、わが国では日産を筆頭に、経営危機に陥った河西工業などのサプライヤーの経営に決定的インパクトがあるだろう。それは、わが国経済にとっても深刻な問題だ。

世界の自動車市場の現状

今年上期の世界の自動車産業界を俯瞰すると、事業ポートフォリオの分散が収益に決定的インパクトを与えた。

まず、わが国では、トヨタが6年連続で世界トップの販売台数を実現した。上半期のグループ全体の世界販売台数は554万台を超えた。

事実上、わが国の自動車産業界はトヨタグループ頼みの状況だ。他のメーカーの業績は楽観できる状況ではない。特に、日産は構造改革に伴う追加の特別損失が5000億円、あるいはそれを上回る規模で発生するとの懸念が高まっている。

欧州では、ドイツ、フランス、イタリア、スウェーデンメーカーの業況がかなり厳しい。

一時、EVシフトを前面に打ち出して需要を取り込もうとしたスウェーデンのボルボは、EVシフトの鈍化、BYDをはじめ中国勢の台頭により、世界の従業員全体の7%に相当する3000人の従業員を削減した。さらに、トランプ関税の影響からコストが増加し、4〜6月期に114億クローナ（約1750億円）の減損損失の計上に追い込まれた。

中国では、価格競争がこれまでにまして激化している。

1〜6月期、BYD以外の大手メーカーは減益に陥った。中国のEV生産能力は世界のEV需要を上回っているとみられる。それでも政府は販売補助金や産業補助金をやめていない。過剰生産能力の膨張に歯止めがかからず、作れば作るほど在庫が積み上がるという悪循環は鮮明だ。中国自動車メーカーの収益性低下は、バッテリーやモーターメーカーの業況悪化にもつながった。

米国では、テスラ、GM、フォードの業績が厳しい。

ハイブリッド車が強い

足許で懸念が高まっているのはGMだ。

同社はトランプ関税によってメキシコ、韓国から輸入する自動車、わが国からの自動車部品調達コストが増えた。さらに、トランプ政権の強硬な移民・外国人労働者規制は提携先である韓国現代自動車の対米直接投資の遅れにつながっている。

自動車メーカーの事業戦略の違いは、業績に大きく影響した。

トヨタやホンダは、地産地消体制を整備し、プロダクト・ポートフォリオも相応に分散している。トヨタは、エンジン車、HV、PHV、EV、ソフトウェア更新機能を持つ自動車と“全方位型”の戦略を実行している。特にHVは好調だ。

この戦略は、トヨタと提携する他の国内企業にも波及した。

スバルは、トヨタとの協業体制をとることによってHV技術（特に、ストロングハイブリッド車）の製造技術に習熟できた。それは、米国で人気の“フォレスター”のヒットを支えた重要な要素技術になったと考えられる。

マツダは、国内工場から北米へ輸出するという事業構造により、関税の影響を受けている。ただ、同社はトヨタのハイブリッドシステムを導入した。それは収益力に重要なメリットになっている。

改めて自動車業界における、提携、協業の重要性が確認できたといえる。

リスク分散ができていなかった

ホンダの業績は厳しい。近年、同社は急速に電動車へシフトを進めた。中国市場で低価格競争に直面し、収益力は低下した。それでも、北米市場でHVを投入できたこと、そして新興国で二輪車の需要を取り込めたことが業績悪化の深刻化を防いだとの見方もできる。

対照的に、業績が悪化した企業は、サプライチェーンとモデル・ラインアップの分散がきいていない。

日産は、米国で人気の高いHVを投入できなかった。

三菱自動車にも同じことは当てはまる。フォルクスワーゲンは急速なEVシフトに加え、欧州などで製造した自動車を米国に輸出することで収益を得た。ステランティスやGM、フォードも同様だ。

リスクの分散によって、世界の主要自動車メーカーの事業環境の変化への対応力に決定的な影響が出た。

