ソフトバンクも見限った…？ 相次ぐ不祥事とAIの出現がもたらす「新興国投資バブル」の終わり、そして待ち受ける「恐るべき格差拡大」の実態

東南アジア最大の市場を抱えるインドネシアのスタートアップ投資に急ブレーキがかかっている。

かつての旗振り役だったソフトバンクグループの孫正義会長をはじめとする、世界的な投資家のマネーが生成AI（人工知能）分野へ流れたことに加え、インドネシア国内でユニコーン企業（企業評価額10億ドル超の未上場企業）の不祥事も相次ぎ、投資家心理が冷え込んだためだ。

有望な新興企業が誕生しない現状は景況感の悪化を招き、今年8月末に首都ジャカルタなど全土で発生したデモの要因にもなっている。

マネーは本格的に「新興国」から「AI」へ

インドネシアのスタートアップ投資は2024年に記録的な冷え込みを見せた。調査会社Deal Street Asiaによると、同年の資金調達額は前年から66%減の4億3780万ドル（約7兆2300億ルピア）にとどまり、件数も同34%減の85件に落ち込んだ。これは東南アジア主要6ヵ国の中で最も深刻な減少幅だ。

別の調査でも、2024年通年のスタートアップ資金調達総額は11億ドル、125件で前年比61.14%減少し、近年で最低水準となったとされる。

地域全体でも減少傾向は見られるものの、インドネシア市場の存在感低下は顕著だ。東南アジア全体のスタートアップ投資額は2024年に42%減の45億6000万ドルとなったが、そのうち約68%をシンガポールが占めた。インドネシアへの投資は2021年の40%から年々低下しており、2024年の占有率は9.6%に過ぎず、地域内での資金流入が大幅に縮小していることを示す。

また、2024年にはインドネシア発の新規ユニコーンが一社も出現しなかった。これは2018年以来6年ぶりの停滞であり、近年勢いづいていた同国スタートアップ業界が明らかに減速したことを意味する。

新興国市場への投資マネー後退を象徴する動きとして、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長の戦略転換が挙げられる。同氏は同グループ投資ファンドのソフトバンク・ビジョンファンド（SVF）を通じて、東南アジアやインドなど新興国のテック企業投資で名を馳せてきた。

インドネシアでもオンライン通販TokopediaやBukalapak、オンライン配車サービスGrabなど、同氏率いるソフトバンクの投資先となったスタートアップは少なくない。しかし、シェアオフィス運営WeWorkやインドのOYOなど、近年の投資失敗や世界的な金利環境の変化もあり、孫氏はOpen AIなどAI企業への投資に経営資源を集中させ始めている。

その結果、エマージング市場への新規投資に対する関心は後退し、ソフトバンクは2022年以降インドネシアで目立った大型投資を行っていない。

多発するスタートアップの「不正・不祥事」

孫氏に限らず、多くのグローバル投資家がAIや半導体といったテーマに熱中する中、インドネシアなど新興国企業への目配りが薄れているのは確かだ。

2023年以降、生成AIブームが巻き起こり、投資家の視線は米国を中心とした先進国のAI関連スタートアップに集中している。実際、2024年には米国でスタートアップが調達した総額約2090億ドルのうち、およそ半分近い970億ドルもの巨額がOpenAIなどのAI企業に投じられ、過去最高を記録した。

こうした世界的なAIシフトにより、新興国市場への資金配分は相対的に縮小している。インドネシアも例外ではなく、「米国市場の好調への期待から資本はウォール街やシリコンバレーに流れ込み、結果としてインドネシアのような新興市場は見過ごされがちだ」とVC関係者は指摘する。

インドネシアで国外からの資金流出に追い打ちをかけたのが、国内スタートアップの相次ぐ不祥事だ。

象徴的なのは、2023年にユニコーンとなった養殖ベンチャー・eFisheryの不正会計事件だ。ナマズの養殖業者向けのIoT給餌機サービスで急成長し、「インドネシアの誇り」とも謳われた同社だが、2024年に内部告発が発火点となり、売上高水増しを含む大規模な不正の疑いが浮上した。

すでに報じたとおり、同社にはソフトバンク・ビジョンファンドやシンガポール政府系テマセクホールディングス、インドのセコイア・キャピタルなど錚々たるVCが出資していたが、創業者が投資詐欺容疑で身柄を拘束されるに至った。

この「eFisheryショック」は、低迷する投資環境にさらなる悪材料を投じた。インドネシア発のスタートアップ成功例として期待を一身に背負っていたユニコーン企業の不祥事は、海外投資家にインドネシア市場のガバナンスへの不信を抱かせるに十分だった。

国内外に広がる「不信と懸念」

インドネシアでは近年、フィンテック分野でも破綻や不正が相次ぎ、当局が立て続けにメスを入れた。インドネシア金融庁（OJK）は2024年、複数のフィンテック企業の業務停止・免許取消に踏み切っている。

その筆頭がP2Pレンディング大手のInvestreeで、同社は債務不履行（貸し倒れ）の慢性化や財務基盤の悪化により、2024年10月21日付で営業許可を取り消された。Investreeでは、返済遅延案件の増加によって資本要件を満たせなくなり、元CEOの失踪劇も報じられるなどした。

農業系P2PレンディングのTani Fundも同様だ。2022年末から130人以上の投資家への支払いが滞り、総額14億ルピア（約1億3千万円）の債務不履行問題に発展。OJKは度重なる是正勧告にも改善が見られなかったとして、2024年5月3日付で営業許可を取り消した。同社は「天候不順による農作物被害で返済原資が不足した」などと釈明していたが 、投資家からは「リスク説明が不十分で、運用に欺瞞があったのではないか」との訴えも提起されている。

さらに、中小企業向け融資プラットフォームのModal Rakyatでは、貸付金約3億ルピアの未返済を巡って投資家が運営会社を提訴する事態となった。

業界団体のインドネシア・フィンテック協会（AFPI）も「一連のピアツーピア融資業者の問題を深刻に受け止めている。健全な市場育成のため、コンプライアンス強化と資本増強策が不可欠だ」と表明した。

こうした注目フィンテックベンチャーの不祥事が続いたことは、「インドネシアのスタートアップ市場は、法遵守や財務健全性に問題があるのではないか」との懸念を国内外に広げた。VC投資家も相次ぐトラブルを受け、投資判断時にガバナンスや法令順守をこれまで以上に重視するようになった。

「ポテンシャル」で終わっては意味がない

インドネシアはよく「2億8000万の人口と成長途上の巨大市場が存在し、長期的なポテンシャルがある国」と形容される。だが、今回のスタートアップ業界の減速で明らかになったのは、「ポテンシャルはあくまでポテンシャルであり、実現しなければ全く意味がない」(日系商社幹部）という事実だ。

労働力となる人口がいくら多くても、創業者と経営陣の質が上がらなければ企業、ひいては経済の質は絶対に良くならない。トップの資質は経済に限らず、政治のリーダーにも求められる。

インドネシアが新興国として注目され始めたのは2010年代だが、政府統計によると、経済のエンジンたりうる中間層は2019年の21.5%から2024年には17.1%に減少し、今年2月の失業率は4.76%と1998年以来、約30年ぶりの低水準を記録した。

一方で、富裕層は着実に資産を増加させている。米フォーブス誌が集計した「インドネシア富豪50人」の合計資産は、2019年の1346億ドルから2024年に2630億ドルと約2倍に膨らんだ。上位50人全員が10億ドルを超えたという。

今年8月末に首都ジャカルタなど全土でデモが起き、一部が暴徒化したが、その引き金は国会議員の住宅手当の引き上げだった。インフレも続く中、格差拡大や生活苦からくる不満が庶民のあいだで溜まっているのは間違いない。

日本の投資家にも「目利き」が必要だ

今後、スタートアップ企業が雇用の受け皿の一部を担うことは可能だろう。ただ、これまでのような新興国投資バブルの時代は終わりを迎え、企業側の地力が一層問われる段階に入った。

そして、日系企業を含めた投資家側も一層目利きを強めていく必要がある。今後は安易な投資は控え、資本効率や法令順守、ビジネスモデルの強化に焦点を当て、基礎体力のある企業だけを支援する流れを強めていくことが肝要だ。

インドネシア政府は、2045年までにGDPを世界5位に押し上げるという目標を掲げている。これを実現し、地域大国としての存在感を保っていけるのか、逆にポテンシャルを実現できず「東南アジアの病人」と成り下がるのか--。変化の早いこの時代、現在のプラボウォ・スビアント政権には大きなプレッシャーがかかりそうだ。

