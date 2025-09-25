台風シーズンに備えて備蓄食に慣れてもらおうという取り組みが、北九州市で行われました。

北九州市小倉南区にある有料老人ホームで24日、入居者が袋にお湯を注ぎ作っていたのは、おにぎりやピラフなどの備蓄食です。災害に備え、備蓄食の味と作り方に慣れてもらおうと、実際に調理を体験してもらいました。

■八木菜月アナウンサー

「ご飯がふっくらして、サケの塩けもきいていておいしいです。」





■入居者「塩けがちょうどよくて、とてもおいしいですが、時間がきっちりではないから、ちょっと芯が残った感じ。」「ここに入るまでは非常食の説明会など経験したことないから、きょうが初めてです。こんなものがあるというのがよく分かりました。」

この施設では、128人が1日3食を3日間とれるよう備蓄食を用意しています。



今回は、ことし11月末で賞味期限を迎える備蓄食を有効活用しました。



■ゆうゆう壱番館・加治英則さん

「万が一のことを考えて、皆さんそれぞれ備蓄する意識を持ってもらえると。3日以上かかることもあるでしょうし、万が一のことに備えてもらえるような意識を持ってもらいたいです。」

備蓄食を用意する際のポイントを、防災士の因幡那水（いなば・なみ）さんに伺いました。



用意する量は1日3食、災害支援が始まるとされる最低3日分で、理想的なのは1週間分です。事前にどんな味なのか、どういう作り方なのかを確認しておいてください。小さな子どもは苦手なものを食べ続けるのが難しいため、好みの味を探しておくことが大切だということです。



普段から「賞味期限を確認する」「保管場所を家族で共有する」などして、いざという時に慌てないよう備えてほしいということです。



