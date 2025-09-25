消費税はもともと「合法的なワイロ」だった…「減税はダメ」一点張りの日本政府がひた隠す「不都合な真実」

「2万円給付」はどこにいった

参議院選の物価高対策は、与党の「2万円給付」VS野党の「消費税減税」という構図で戦われ、与党の惨敗に終わりました。

結果、「2万円給付」は立ち消えになっています。選挙で負けたからなかったことにするなら、勝った時は全ての公約を実現するべきでしょう。

一方、勝利した野党が掲げる「消費税減税」はどうなるかといえば、これも成立は難しい雲行きです。なぜなら野党は「消費税減税」では一致していますが、中身は「食品だけゼロ％」だの「5％減税」だの「消費税ゼロ」だのとバラバラの状況。とても折り合いがつきそうにありません。

何より消費税を下げることに関して、皆さんが想像する以上に財務省の抵抗は大きく、徹底抗戦が予想されています。

世界を見渡すと日本のように「消費税は、絶対に下げられない」などという国はありません。

新型コロナ禍で経済が低迷した時、ドイツ、イギリス、中国をはじめ世界約30ケ国が、消費税（付加価値税）の引き下げや非課税化をしています。韓国などは小規模事業者に配慮して年間売り上げ6000万ウォン（540万円）以下の個人事業主の付加価値税の納税を免除しましたし、中国でも中小業者の標準税率を3％から1％に減税しました。

ところが日本は、減税どころかなんと新型コロナの真最中に売り上げ1000万円以下の零細事業者への実質増税ともいえる「インボイス制度」の導入を公表しました。世界の流れに逆行しています。

なぜ、日本の「消費税」だけが、こんなにも下がらないのでしょうか。

そこには消費税導入までに財務省が煮え湯を飲んだ2つの「黒歴史」と、消費税導入時に合法的にばら撒いた国公認の「巨額な賄賂」にケリをつけるのに30年もかかったことがあげられます。

さらにはインボイス制度の導入で、減税どころかさらなる増税という「悲願」への道筋を整えています。以下、詳しく見ていきましょう。

消費税導入に失敗した2度の「黒歴史」

今から約50年前、財務省（当時の大蔵省）は「消費税」の導入に向けて動き始めました。すでにフランス、西ドイツ（当時のドイツは東西に分かれていました）、オランダなどは消費税（付加価値税）を導入して、国家の安定財源としていました。これらの国と同様に、景気に左右されずに徴収できる税金として消費税を導入したいと財務省は考えたのです。

ところが財務省は、思ってもしなかった大きな2度の挫折を経験します。

ひとつ目の挫折は、大平正芳内閣の時。

大平首相は大蔵省出身。大蔵省は大平首相にぴったりと寄り添い、あの手この手で進言し、消費税導入を画策しました。

結果、「一般消費税」の名前で閣議決定されたのですが、導入一歩手前で、公務員の「公費の無駄遣い問題」が浮上。事態が一転します。

カラ出張やカラ接待、出勤していないのに夜勤・休日勤務の手当をもらうなど、経費の不正受給がボロボロと発覚。そのあまりの出鱈目な税金の使い方に国民が激怒、「公費天国」がその年の流行語になりました。そんな中で大平内閣が「一般消費税」で、新に税金を取ると言いだしたのですから庶民の怒りに油を注ぐことになり、1979年の衆議院選挙で自民党は過半数を割り込む惨敗。「一般消費税」もお蔵入りとなったのです。

土井たか子に切り捨てられた「風見鶏」

2度目の挫折は、1982年に発足した中曽根康弘内閣の時。

中曽根首相は、1986年7月の衆参同日選挙で、「国民や自民党員が反対する大型間接税はやらない。この顔が嘘をつく顔に見えますか?!」と大見得を切り選挙に大勝しました。ところが、なんと水面下では大蔵官僚が消費税（売上税）の導入を画策していました。12月に政府税制調査会と自民党税制調査会から「売上税法案」として国会に提出したのです。これには国民は激怒します。

この時、消費税導入反対の先頭に立ったのが当時「政界のジャンヌダルク」と言われた日本社会党の土井たか子委員長です。土井委員長は、7月の衆参同日選挙で惨敗した社会党が、生き残りを賭けて日本社会党史上初めて選出した女性委員長。歯に衣着せぬ物言いで、中曽根首相を容赦無く批判し、「ダメなものはダメ！」と一刀両断に切り捨てたのです。

結果、中曽根首相は「風見鶏」という不名誉なレッテルを貼られ、中曽根内閣の「売上税」は、ただの一度も国会審議がされないまま廃案となりました。

消費税はもともと「賄賂」だった…

財務省にとって、この2度にわたる失敗の打撃はよほど大きかったのでしょう。

それまで5%スタートと想定していた消費税率は3%に引き下げられます。

それだけではなく、消費税を納税する事業者に、とんでもない税金の大盤振る舞いを用意しました。それは「売り上げ3000万円以下の事業者は免税」、「売り上げ5億円までの事業者は、簡易的な方法で課税を計算することで、税金が懐に残るようにする」というものです。

誤解している人もいるかもしれませんが、消費税の納税義務は、消費者にはありません。納税義務を負うのは事業者で、皆さんから預かった消費税を事業者が国に収めることになっています。ところが国は、一定の条件を満たす事業者に「免税」「簡易課税」という特権を与えて、消費税が懐に残るようにしたのです。

その範囲が常識を逸していました。当時、「免税」と「簡易課税」の対象となった事業者は、なんと日本の全事業者の約8割に該当していたのです。

もちろん、恩恵を受ける事業者が、消費税導入に反対しないことを期待したためです。いわば政府公認・事業者への合法的な「賄賂」のようなものと言ってもいいでしょう。

財務省の思惑は見事にはまり、1988年7月、竹下内閣のもとで「消費税」は臨時国会に提出され、翌年4月に成立します。

結果、消費税の導入初年度の税収は3．3兆円となりました。ところがこの時「免税」や「簡易課税」で業者の懐に入った「消費税」は約2兆円です。つまり、消費者が国に納められたと思っていた消費税の約4割が、事業者の懐に入ったのです。これのどこが「安定財源の確保のため」なのか。あきれてものが言えません。

財務省のこうしたなりふり構わぬやり方で、導入された消費税も、30年の間に大きく変化しました。

3％という低い税率からスタートした税率は、段階的に引き上げられ、今や10％（食品などは8％）なっています。また、事業者にばら撒いた合法的な賄賂の対象も徐々に縮小。「免税」の対象は3000万円から1000万円に、「簡易課税」の適用範囲も売り上げ5億円から5000万円にまで狭められています。

消費者が業者に支払った消費税の内、納税されずに業者の懐に入ったお金は「益税」と呼ばれますが、この益税の総額も、消費税導入当初は2兆円もありましたが、5%時点で約3000億円にまで圧縮され、今では更に少なくなっているのは間違いありません。

財務省とすれば、あんな苦労をしてようやく手に入れた10％の消費税は、なにがなんでも守り抜く。それが彼らの偽らざる気持ちなのです。

後編記事『日本の消費税だけが「絶対に減らない」のはなぜ？政治家と財務省の頭の中を考えてみると…【インボイス】』へ続く。

日本の消費税だけが「絶対に減らない」のはなぜ？政治家と財務省の頭の中を考えてみると…【インボイス】