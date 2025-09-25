「窓口で現金285万円を受け取り、行方不明に」…地方創生をうたう前に知っておきたい、役場に蔓延る「田舎の思考」

いま、日本の過疎地域の面積は、1970年の27.4％から63.2％に上昇し、市町村の数は23.2％から51.5％に、人口は6.9％から9.3％に増えている。しかし、過疎地の役場の実態は、あまり知られていない。

日本中で地方創生に関心が高まるなか、過疎地域に住む人々のリアルな感覚を紹介しよう（花房尚作著『田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ』光文社新書より、一部修正して引用する）。

誰もが口を固く閉ざす

役場には名称だけで実態のない〇〇対策室や△△推進室がある。それらは市町村長の指示でつくられる。住民や政府に対して「やっています」というアリバイづくりだ。

名目上は市町村長が室長だが、実質的には兼任のかたちで管理職に丸投げしている。丸投げされた管理職は部下に丸投げし、その部下は権限も与えられずに対応する。そこで問題が起こった場合は、部下が全ての責任を負う。よくある落としどころとして、職員のスキル不足といった結論で解決をみる。部下はその理不尽さを受け入れることで、上司から信頼を得ている。

そのような理不尽な環境を嫌う者もいる。とくに首都圏からのUターン者はあいまいな役割分担や不確かな責任の所在を嫌う。そこで、役割と責任の明確化を提案することがある。すると上司から、「そうやって具体化するな」と止められて、そのままにしておくよう促される。なぜなら、あいまいさによって一定の逃げ道がつくられて、救われる者がいるからだ。

少数社会の過疎地域では、広く浅く物事に対応することを求められる。多くの雑務に追われて判断を誤るし、専門性を持つ余裕がないのでミスが起こる。その際に表立って責任を取らなくて済むよう、役割と責任の所在をあえてあいまいにする。せいぜいスキル不足の烙印を押されるくらいだ。このような仕組みは先人たちが築き上げた知恵と工夫でもある。

たとえば、このような事例がある。ある役場では、公共事業を落札した企業から受け取った契約保証金、約285万円が現在も行方不明だ。役場は窓口にて契約保証金を現金で受け取っている。銀行振り込みを使わないのは昔ながらの窓口業務を住民が求めているからだ。

受け取った現金は「歳入歳出外現金」として計上され、会計処理も終えていた。ところが、契約保証金を返還する段になって口座の残高不足が発覚した。役場は3カ月かけて契約保証金の流れを調査している。6カ月経っても問題解決に至らなかったことで、顧問弁護士に相談して警察署に被害届を提出した。

本案件が明るみに出たのは、事件発覚から約3年後の2022年だ。最終的には誰もが口を固く閉ざしてあいまいに終わった。しかも、2023年の市町村選挙で市町村長は4期目の再選を果たした。都市部では考えられないことだが、過疎地域では似たような事例がよく起こる。

賃金を上げると他社から文句を言われる

ここで一旦、労働環境の違いについて述べる。まず、首都圏は就業先の選択肢が多彩で、企業や職種によって賃金が大きく異なる。スキルやセンスを高めることで、月収の底上げが期待できる。

過疎地域は違う。どのような企業や職種であっても賃金は同じだ。最低賃金に色を付けた16万円から18万円が月収の相場になる。ある店員は「固定残業代を含めて時給換算したら最低賃金を下回る」と言う。ある工員は「10年間勤めて昇給が一度もなかった。賃金は上がらない」と言う。

これに対して、ある経営者は「賃金を上げると他の企業から文句を言われて地域で仕事ができなくなる」と言う。これは昭和の時代から続く企業側の言い訳だ。実際にそのような事例は確認できなかった。とはいえ、賃金を上げると文句を言われそうな空気感があるのも確かだ。

住民から見た役場の職員

過疎地域では横並びの協調性や同調性を強く求められる。自身に都合のよい縛りを勝手につくる者がいて、それに従うよう促される。その縛りは服装や所作にまで及ぶ。たとえば、「ワイシャツは白」「ズボンは黒」「休憩時でもポケットに手を入れない」といった具合だ。過疎地域には根拠が乏しい縛りが沢山ある。その縛りを住民たちが受け入れている。

首都圏ではブラック企業や社畜といった言葉をよく聞く。過疎地域ではそのような言葉を聞くことがない。第二章で述べた通り、地域の賃金格差について質問しても、「まわりも同じような給与だから」といった反応が返ってくる。それが職場のゆるさや気楽さにつながる側面もある。互いに監視し合って滅私奉公や男尊女卑を受け入れている。

それに比べて、地方公務員の賃金は日本人の平均年収が基準になる。年功序列なので就業1年目は年収300万円に満たないが、3年目くらいで300万円を超える。6年目くらいには400万円を超える。福利厚生も手厚く、有給休暇30日以上に加えて夏休み休暇が5日ある。育児休暇や病気休暇もあるし、服装や所作も都市部と同じ基準でよい。

昭和の時代は役場職員になるために、市町村長に初任給の3ヵ月分の金額を渡して便宜を図ってもらう、ということがあったらしい。現在でもそのような風習が残っているのか確認できなかったが、役場は安定した職場として昔から人気があった。

住民は「役場職員は優遇されている。そのぶん便宜を図ってほしい」と考えている。おのずと役場への要望が増える。業務量も増えて職員の疲弊につながる。住民が持つ不公平感を直接ぶつけられることもある。

度重なる業務ミスでヘイト感情が蓄積されて、「こんなこともできないのか」と罵倒される職員がいる。実際に役場の窓口で怒鳴り声をあげる住民は多い。

