¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëËÜÅÄ¼ÓÍè¡Ê£±£¸¡Ë¤¬£²£²ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£¹¡¿£²£²¡Ê·î¡Ë¤è¤ê£Ò£á£ù£±£±·î¹æ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢£±£±·î¹æ¤«¤é»ä¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡Ö¤Þ¤Ã¤µ¤é¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¯¤Æ¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ÇÈþµÓ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡ªÂç¹¥¤¤Ê¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤â¡¢£Ò£á£ù¤Î¤×¤ê¤«¤ïÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¡¢½ª»Ï¤º¤Ã¤È¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¾Ð¡×¤Èµ¤·¡¢ÇµÌÚºä£´£¶¤Î¶âÀî¼ÓÌí¡Ê£²£³¡Ë¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£