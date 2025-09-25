ガールズグループ「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」が、初の北米ツアーを23日のメキシコシティ公演を最後に、大盛況で打ち上げた。韓国メディアが報じた。

韓国メディアのスポーツソウルは25日「メンバーたちは、相変わらずガールズグループのパフォーマンス最強者らしい力量を披露し、ランニングタイムの間、休む暇もなく走り、ファンたちは歓呼と合唱で応えた」と報じた。

LE SSERAFIMはこれまで、ニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、シアトル、ラスベガスの7都市の公演を全席完売させた。今回の北米ツアーを通じて、グローバル人気をさらに拡大する重要な足場を築いたという評価を受けている。

現地メディアやファンも25日までに絶賛する声が続いた。シアトルタイムズは「5人のメンバーが舞台を掌握し、強烈なオーラを放った。数多くの観客が彼らの歌を1つの声で叫び、ペンライトを一斉に振る圧倒的な壮観を成した」と絶賛した。

北米ツアー中には、米NBC「America's Got Talent」にK−POPガールグループとして初めて出演した。また、ロサンゼルスとシアトルでアマゾンミュージックと協業したオフラインポップアップを開き、メキシコシティ公演前にはSelena（セレナ）の名曲「Amor Prohibido」をカバーし、ラテン系のファンにもアピールした。