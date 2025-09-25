¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È·ëº§¡¢Î¥º§¡¢²þÌ¾¡¢³ÊÆ®²ÈÄ©Àï...43ºÐÇÐÍ¥¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤Ó¤Ã¤·¤ê¡Ö¥¯¥í¡¼¥ºZERO¡×¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥º¡×½Ð±é¡Ö1ÈÖ¹¥¤¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â²¬ÁóÍ¤¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ø¥Ñ¥Ã¥Á¥®¡ª¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤ä¡Ö¥¯¥í¡¼¥ºZERO¡×¡Ê2007Ç¯¡Ë¡¢TV¥É¥é¥Þ¡ÖROOKIES¡×¡ÊTBS¡¢2008Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¹â²¬¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö1ÈÖ¹¥¤¡×ÏÓ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤ê¹þ¤ó¤À¹â²¬ÁóÍ¤¤µ¤ó
¹â²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¤¬µ±¤¯Ìë¤Î³¹¤ËÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¿§¤ÎÉþ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÏÓÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×¤Î³¨ÊÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¤Ê¡¼¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è¡×¡Ö»ÉÀÄ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö1ÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹â²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¹â²¬ÁóÍ¤¤«¤é¹â²¬ÁóÊã¤Ë²þÌ¾¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÙ¹â²¬ÁóÍ¤¤ËÌá¤·¤¿¤â¤Î¤Î13Ç¯¡¢¹â²¬ÁÕÊå¤Ø²þÌ¾¡£18Ç¯¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¹â²¬ÁóÍ¤¤ËÌá¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢2007Ç¯¤Ë¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿½÷Í¥µÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó·ëº§¤·¡¢2011Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£22Ç¯¤Ë³ÊÆ®²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÄÌ»»2Àï2¾¡¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¤Î¤Á¡¢°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÇ¤¶¢¤â¤Î¡ÖCONNECT ÇÆ¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¡×¡ÊU-NEXT¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º12¡¢13ºîÌÜ¤¬U-NEXT¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£