¡ÒÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÓµÓËÜ²È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÖÀïÁèÂÎ¸³¤Î²Ì¤Æ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÂº¤µ¡×¤ÈÀ¸Á°¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¡Ú½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥Ù¥¹¥Èµ­»öÂè1°Ì¡Û

Âè1°Ì¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤ÎÃæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤À¡£Ãæ±à¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈÊ¸ÄÌ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
ºîÉÊ¤Î½ÅÍ×¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤¬ºîÃæ¤Ç¼õ¤±¤¿¸½¾ì¼èºà¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë º£¤Ç¤â¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤È¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤Î¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¡¢°ÎÂç¤ÊÌ¡²è²È¤ÎºÊ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÄ«¥É¥é¤òÈæ³Ó¡¦¹Í»¡¤·¤¿¡£
£³·î31Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡¦³¨ËÜ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦Äª(¤Î¤Ö)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÃæÀï¸å¤È¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤Î£²¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù°ÊÍè¡¢Ä«¥É¥é£²ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ëµÓËÜ²È¡¦Ãæ±à¥ß¥Û»á¤Ë¡¢À¸Á°¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£(Á°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ)
À¸Á°¤Î¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉÍ¥¤·¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×
――Ãæ±à¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤ÎµÓËÜ¤Ï¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù(2014Ç¯ÅÙÁ°´ü)°ÊÍè¡¢£²ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ±à¥ß¥Û(°Ê²¼¡¢Æ±)¡¡Ä«¥É¥é¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢È¾Ê¬ÃÇ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼¹É®ÎÌ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤éÂ©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¯¼¹É®¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡££±Æü£±ÏÃ¤Î¥Úー¥¹¤Ç½ñ¤¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¤Æü¡¹¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤·¼¡¤ËÄ«¥É¥é¤ò½ñ¤¯¤Ê¤é¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡È²¦Æ»¤ÎÄ«¥É¥é¡É¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Âêºà¤ò·è¤á¤ëÂÇ¹ç¤»¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡×¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤«¤é¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÈÊ¸ÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îº¢¡¢¤è¤¯¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£À©ºî¥Áー¥à¤È¤â°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――À¸Á°¤Î¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ÇÊ¸ÄÌ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¾®³Ø£´Ç¯À¸¡¢10ºÐ¤Î¤È¤¤ËÉã¤òË´¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»í½¸¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¡¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¡¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤ß¤·¤¤¤Í¡¡¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ìÀâ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»í¤Ë¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÂæ»ì¤Ë¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î»í¤¬¤«¤Ê¤êÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î»í½¸¤Ï·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¤È¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï69ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤«¤é¡¢³¨ËÜ¤ä»í½¸¤Ê¤ÉÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¥ïー¥ë¥É¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Âæ»ì¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤ÉÊª¸ìÁ´ÂÎ¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――À¸Á°¤Î¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ê¸ÄÌ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Î¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂåÉ½ºî¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢¼ê»æ¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤¿¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶òÃÔ¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¤¿¤À¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¡Ö¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÀµÄ¾¤Ç¡¢¡ÈÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉÍ¥¤·¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
Äª¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í(¾Ð)¡£»ä¤Ï¡Ö¤Ï¤Á¤¤ó(ÅÚº´ÊÛ¤ÇÃË¾¡¤ê¤Î½÷À¤Î°Õ)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò
――Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼¹É®¤ËºÝ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤Ë¼èºà¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
È¯É½Á°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÈÄª¤µ¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¹âÃÎ¿·Ê¹¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬°é¤Ã¤¿¹âÃÎ¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÈë½ñ¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤é¤ì¤¿±ÛÈøÀµ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Âð·ó¥¢¥È¥ê¥¨¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â»Ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ä¡¢¤³¤³¤Ë¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç»í¤ò½ñ¤¡¢¤½¤³¤«¤éº£¤ÎµÓËÜ²È¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
――£²¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¹âÃÎ¿·Ê¹¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤ÏÍÄÆëÀ÷¤ÎÀßÄê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÍè£²¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¹âÃÎ¿·Ê¹¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê»Ë¼Â¤ËÃé¼Â¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï£²¿Í¤¬¹âÃÎ¿·Ê¹¤Ë¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¤È¤Æ¤âÃ»¤¯¡¢Äª¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï£±Ç¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢Àï¸å£²¿Í¤¬¹âÃÎ¿·Ê¹¤Ç½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²¿Í¤¬ÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿»¨»ï¡Ö·î´©¹âÃÎ¡×¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤ÆÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢ÂçÀÚ¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¼ç¿Í¸ø¤Î¤Î¤Ö¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦Äª¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¤Î»ñÎÁ¤¬¤¢¤Þ¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÀÄ½Õ´ü¤ÏÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢Åö»þ¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ç½ã¿è¡¢¤«¤Ä¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤ß¤ó¤Ê·³¹ñ¾¯½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Àï¸åÀµµÁ¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤Î¤Ö¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êµÕÅ¾¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Äª¤µ¤ó¤¬¹âÃÎ¿·Ê¹»þÂå¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÊÔ½¸¸åµ¤òÆÉ¤à¤È¡¢¿ÍÊÁ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÈë½ñ¤À¤Ã¤¿±ÛÈø¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þー¥Á¤Î²Î»ì¤Î°ÕÌ£
――ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÅÚº´ÊÛ¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ±à¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤ÊÅÚº´ÊÛ¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«～¡×¤È¤«¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í～¡×¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸½¾ì¤ÇÇÐÍ¥¿Ø¤ÏÅÚº´ÊÛ¤Ë¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡¢°ÊÁ°¼¹É®¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»§ËàÊÛ¤¬²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÚº´ÊÛ¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
――¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¸Á°¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤òÂêºà¤ËÄ«¥É¥é¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÏÃæ±à¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ËèÆü¡¢ºÊ¤ÎÄª¤µ¤ó¤È¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤ë¤Û¤ÉÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»í¤â¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡Ö¤³¤Î¥·ー¥ó½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þー¥Á¤Î²Î»ì¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î°ÕÌ£¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¤Î²Ì¤Æ¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÀº¿ÀÁ´¤Æ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚ²¼Ì¤´õ