「ぐるナイ」ゴチ、今年2度目のピタリ賞発表 野呂佳代が初参戦「撮れ高OK」
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の野呂佳代が、25日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（よる8時〜）に出演。「ゴチバトル」に初参戦する。
【写真】野呂佳代、産休中の“親友”大島優子のサプライズに涙
今回の「ゴチになります」VIPチャレンジャーはゴチ初登場の野呂。今やバラエティーだけでなく、女優としても活躍していて、2025年だけで5本の映画やドラマに出演しているという。プライベートに関しては、変わった白米の食べ方をすると言い、一同驚くも「やってみよう」と興味津々。
そして休日の過ごし方では、実は「1人でゲストしたことがない」と言い「私の話聞いて意味あります？」と謙遜。しかし返ってきたムチャクチャ“女優らしい”解答には笑いが起きる。そんな野呂が俳優の先輩・岡村隆史に“ちょっと難しそうだと思う演技”のお手本を見せてもらうが、その反応とは？
今回のテーマは“秋の芸術祭りゴチ”ということで、様々な芸術センスを磨いていく。まず、自分が描いた絵で動画が生成できるAIソフトに挑戦。それぞれ好きな動物を描くが、せいや（霜降り明星）の絵心には疑問が…？何でも器用にこなす高橋文哉も意外な弱点が？だがそんな絵が生成AIで、アニメのように動き出すと一同は感動。野呂も小学生の頃から描いているという動物に「やっと命が吹き込まれた」と満足の様子であった。
続いて「せつない秋の思い出を詠む」俳句企画では、1位の人は1品目の金額を教えてもらえるご褒美が。先生の顔色を気にする増田貴久（NEWS）に野呂は「失速してる。自信持てよ」とカツを入れる。そんな中、注目の1位には「先生どうかしてる！」と全員驚くが、一体誰か。他にも、靴下で動物を作るソックスアニマル作りに挑戦。「なんか見せつけてきたな」とせいやが言う高橋のセンスとは？
ゴチバトルの舞台は麻布台ヒルズにある新感覚なタイ料理が味わえる「SAAWAAN BISTRO」。設定金額は17000円。すると今回はピタリ賞が「出ちゃいました〜！」。このタイミングでのピタリは今後の自腹レースに大きく影響する。現在最下位の白石麻衣は「心臓の鼓動が速い」、小芝風花は「100万円はろてんか」と天を仰ぐ。一方、増田は「もう立っておいていい？」と2度目のピタリに自信。野呂は「撮れ高OK野呂佳代OK」で帰りたいとピタリを願う。果たしてピタリは誰なのか。（modelpress編集部）
