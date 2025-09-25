日本一の直線道路は囚人が造った！ 北海道に残る死者続出の“過酷すぎる労働”の痕跡【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

囚人たちの過酷な労働により４倍の猛スピードで造られた道路

廉価な労働力として使役された囚人たち

明治維新後、佐賀の乱や西南戦争などの反乱が相次ぎ、自由民権運動の激化で多くの人が捕らえられました。そのため監獄が足りなくなり、政府は北海道に集治監（刑務所）を設置して重罪人を移すことにしました。

明治14年（1881）、樺戸集治監（月形町）が設置され、その翌年に空知集治監（三笠市）、明治18年（1885）に釧路集治監（標茶町）が作られ、道内に囚人が集められました。

北海道に囚人が集められたのは、安い労働力として北海道開拓のために働かせるためでもありました。明治23年（1890）、釧路集治監の分監として網走囚徒外役所（網走刑務所の前身）が作られたのも、札幌から網走までを結ぶ中央道路の開削工事に囚人たちを動員するためでした。

明治24年（1891）に開始された、旭川と網走を結ぶ「中央道路」の開削工事は、もっとも過酷だったと言われています。囚人たちは２人一組で鉄鎖や重い鉄球につながれたまま、昼夜を問わず手作業で原野を切り拓きました。この際、北見ではわずか半年間で、出役した1150人のうち900人以上が発病し、180人以上が死亡。逃亡を企てて惨殺される囚人も続出しました。

こうして囚人たちの過酷な労働により、中央道路は当時の水準の４倍を超えるスピードで開削されたと言われています。

北海道の集治監と「囚人道路」

明治時代に囚人たちが北海道に開削した道路は、およそ680km に及ぶと言われています。しかし、囚人労働があまりにも過酷であることから「囚人は果たして二重の刑罰を科されるべきか」と国会で追及され、明治27年（1894）に囚人労働による外役（刑務所外での労働）は廃止されました。

日本一長い直線道路も「囚人道路」だった

日本一長い直線道路は、札幌から旭川へと延びる国道12号のうち、途中の美唄市・奈井江町・砂川市・滝川市をまっすぐ貫通する29.2km の区間です。明治19年（1886）に、この道路を開削したのは樺戸集治監の囚人たちでした（その3年後に空知集治監の囚人たちが拡幅）。

▲ 国道12号の日本一長い直線区間（提供：奈井江町）。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修：和田 哲