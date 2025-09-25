¡Ö¤Þ¤¿¤«¤è...¡×¤Ê¤ª¥ÉºÆ¤Ó... ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î²÷Åê¼Â¤é¤º ¥É¥¸¥ãー¥¹ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±
ÂçÃ«æÆÊ¿¡Êc¡ËSANKEI
¡ã2025Ç¯9·î23Æü(ÆüËÜ»þ´Ö24Æü)¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷¥Á¥§ー¥¹¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ
¸½ÃÏ23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¤Æ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£
6²óÌµ¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Íµå¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â»Íµå¤«¤éÀèÀ©¤Î¥Ûー¥à¤òÆ§¤à¤Ê¤ÉÅêÂÇ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï9²óÎ¢¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤ÏºÇÂ®101.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.9¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÅ¸³«¡£
Á´91µåÃæ63µå¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È°ÂÄê¤·¤¿À©µå¤Ç¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢º£µ¨¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï2.87¤Ë¡£
ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Â³¤¯¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤Î»Íµå¤Ç2ÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¡£T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ç¥Ûー¥à¤òÆ§¤ß¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ËÍí¤àÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÂçÃ«¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬4-0¤È¥êー¥É¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¾¡Íø¤ò³Î¿®¤¹¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢7²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥É¥ì¥¤¥äー¤¬3¼ºÅÀ¤·¡¢°ìµ¤¤Ë1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤È¡¢9²ó¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¤¬À©µå¤òÍð¤·¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤ÉÌµ»à°ìÆóÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£
µ¾À·¥Ð¥ó¥È¤Èµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ú¥ë¥É¥â¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤ÆËü»öµÙ¤¹¡£
¥¿¥ï¤¬¥Ûー¥à¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤ª¥¨¡Ê¡á¤Ê¤ª¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡Ë¡×¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ª¥É¡Ê¡á¤Ê¤ª¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï...¡Ë¡×¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÇÔÀï¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö3¡×¤Î¤Þ¤Þ¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥²ー¥àº¹¤Ï1.5¤Ë½Ì¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï°ìÁØ¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
È×ÀÐ¤Ë¸«¤¨¤¿»î¹ç¤¬Êø¤ì¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îµß±ç¿Ø¡£ÂçÃ«¤Î²÷Åê¤¬¤Þ¤¿¤â¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤«¤è...¡×¤È¤ÎÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï"¤Ê¤ª¥É"¤Î¥ïー¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
