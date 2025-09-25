フジテレビの堀池亮介アナウンサー（２９）が２５日までに自身のインスタグラムを更新。育児休暇を終えて職場に復帰したことを報告した。

「産後パパ育休を終えて、昨日から仕事に復帰しました！」と伝えた堀池アナ。「この約１か月間、毎日子どもと妻と過ごし、かけがえのない時間を一緒に重ねることができました」と８月１２日に誕生した第１子男児と過ごす姿のショットをアップした。

「どれもが愛（いと）おしく、宝物のような日々でした」「夜泣きや授乳で寝不足になったり、体が凝り固まって疲労がたまったりすることもありましたが、それを吹き飛ばしてくれるほどの幸せを感じました」と育休の間の時間が振り返った。そして「またこの期間、みんなのＪ、サン！シャイン、スポーツ中継、深夜スタンバイなどで、多くの先輩・後輩の皆さんに代行していただきました。安心して育休に専念できたのは、皆さんのおかげです。本当にありがとうございました」と職場の仲間に感謝し、「まだまだ父親として未熟ではありますが、妻と支え合いながら、これからも一歩ずつ成長していきたいです。子供という大きな存在が私にとって新たな原動力となります。その思いを胸に、育児と仕事の両方に誠実に向き合っていければと思います」とつづった。

同アナは８月下旬に自身のＳＮＳで「先日から、４週間の『産後パパ育休』をいただいております。家族と向き合う時間を大切にしながら育児に取り組み、妻の負担を少しでも軽減できるように努めていきたいと思います」と報告していた。