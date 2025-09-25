TBS NEWS DIG Powered by JNN

【北日本は荒れた天気】
北日本は、北海道や東北北部を中心に激しい雨が降りそうです。北海道は日曜日に大雨になったばかりですので、土砂災害などにお気をつけください。雨だけでなく、風も強まり、雨は横なぐりに降るところもある見通しです。傘が役にたたなくなることもあるので、レインコートなどがあると良いでしょう。北海道の雨は午前が中心ですが、東北北部は午後も激しい雨が降りそうです。

【日本海側も強雨注意】
東北南部や北陸などの日本海側も前線が近づき、急に強い雨の降ることがある見通しです。また、西日本の太平洋側も午前は非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。

【関東は晴れて、蒸し暑さアップ】
低気圧に向かって、南から湿った空気が流れ込むため、全国的に湿度が上がりそうです。ジメジメ・ムシムシと感じられるところが多くなるでしょう。

■きょうの各地の予想最高気温
札幌　:23℃　釧路　:19℃
青森　:25℃　盛岡　:19℃
仙台　:26℃　新潟　:26℃
長野　:27℃　金沢　:29℃
名古屋:26℃　東京　:28℃
大阪　:28℃　岡山　:28℃
広島　:29℃　松江　:31℃
高知　:27℃　福岡　:32℃
鹿児島:31℃　那覇　:33℃

特に関東は南部を中心に日差しが届き、30℃近くまで気温が上がる予想です。かなり蒸し暑くなるので、暑さ対策をしっかりとしてください。