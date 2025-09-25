【ゴンチャ】一番摘み茶葉の旨みが香る「秋焙煎ほうじ茶」が登場するよ〜秋限定のドリンクは要チェック。

ゴンチャは、2025年9月25日から「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー／ミルクティー」を販売します。

選べる2種類の秋のほうじ茶ミルクティー

秋限定の「秋焙煎ほうじ茶」は、香ばしさが引き立つ強めの焙煎茶葉をブレンド。旨みと香りが詰まった一番摘み茶葉をじっくり熟成させ、まろやかな口当たりと深みのある後味が楽しめる1杯です。

秋焙煎ほうじ茶のラインアップは、以下の通り。

・秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー（ICED/M）

香ばしく焙煎した茶葉に黒糖シロップとミルクフォームを合わせた1杯。熟成させた一番摘み茶葉の深い旨みと、黒糖のやさしい甘さが絶妙にマッチした、奥行きある味わいです。

氷の量は変更不可で、追加トッピングは2つまで対応可能。デリバリーは対象外です。

価格は670円。

・秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー(ICED/HOT)

まろやかなコクと香ばしさが広がる焙じ茶ミルクティー。熟成させた一番摘み茶葉を強めに焙煎し、まるで焙じたてのような香りと深い味わいに仕上げています。

追加トッピングは3つまで対応可能。

価格は以下の通り。

ICED：Sサイズ540円／Mサイズ590円／Lサイズ680円

HOT：Sサイズ540円／Mサイズ590円

販売終了時期は、各店舗の在庫状況によって異なります。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

