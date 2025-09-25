（桜沢信司気象予報士 9月23日）

「たくさんのハチ！猛暑の影響がミツバチにも出ているんです」

異変が…例年より2割程 ハチの数が少ない

こちらは愛知県西尾市にある養蜂場。約400万匹のセイヨウミツバチを飼育し、毎年10トン以上のハチミツを生産しています。



（びーはいぶ 羽佐田祥介さん）

「（9月に入ってから）猛暑が続いていなければ、2割程度ハチの量が、多くなっている」

Qこれは少ない状態？

「そうです」





「猛暑が続くと卵を産むのをやめちゃう」

たくさんいるように見えるこのハチも、実は例年より2割ほど少ないといいます。

(羽佐田さん）

「35℃の猛暑が続いたりすると（ハチが）卵を産むのをやめちゃう」



ミツバチは、気温が落ち着く春と秋にたくさん卵を産みますが、先週までの長引く猛暑の影響で数が増えません。巣の一部にある閉じられた穴は、ミツバチの子どもたちが入っているいわゆる「子ども部屋」。この数もいつもの年より、少ないそうです。



（羽佐田さん）

「ほんとはこの部分（巣枠）がもっときれいに、すき間まなくびっしりとなっているのが理想なんですが、まだまばらなんです」

通常、この時期は、巣枠一面にびっしりと「子ども部屋」ができますが、今はすき間が目立ちます。

影響が出るのはこの後…

ハチの減少の影響が大きくなるのはこの後だといいます。

（羽佐田さん）

「秋に増えたハチで冬越しをするんですけど、働きバチの数が少ないとうまく冬が越せない。寒さによって凍死してしまったり…」



さらに春には。

（羽佐田さん）

「このあたりだと2月中旬ぐらいが…」

（桜沢）「少しずつ花が咲き始める時期ですね」

（羽佐田さん）

「その時期にせっかく周りに花が咲いても、働きバチの数が少なければ、花から集める蜜も当然少なくなってしまう」



秋の気配を感じても、ことしの猛暑の影響は続きそうです。