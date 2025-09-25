猛暑の影響がミツバチにも…産卵減り数が減少 働きバチが少ないと冬を越せずに凍死？ 春先のハチミツも減ることに
（桜沢信司気象予報士 9月23日）
「たくさんのハチ！猛暑の影響がミツバチにも出ているんです」
【写真を見る】猛暑の影響がミツバチにも…産卵減り数が減少 働きバチが少ないと冬を越せずに凍死？ 春先のハチミツも減ることに
異変が…例年より2割程 ハチの数が少ない
こちらは愛知県西尾市にある養蜂場。約400万匹のセイヨウミツバチを飼育し、毎年10トン以上のハチミツを生産しています。
（びーはいぶ 羽佐田祥介さん）
「（9月に入ってから）猛暑が続いていなければ、2割程度ハチの量が、多くなっている」
Qこれは少ない状態？
「そうです」
「猛暑が続くと卵を産むのをやめちゃう」
(羽佐田さん）
「35℃の猛暑が続いたりすると（ハチが）卵を産むのをやめちゃう」
ミツバチは、気温が落ち着く春と秋にたくさん卵を産みますが、先週までの長引く猛暑の影響で数が増えません。巣の一部にある閉じられた穴は、ミツバチの子どもたちが入っているいわゆる「子ども部屋」。この数もいつもの年より、少ないそうです。
（羽佐田さん）
「ほんとはこの部分（巣枠）がもっときれいに、すき間まなくびっしりとなっているのが理想なんですが、まだまばらなんです」
通常、この時期は、巣枠一面にびっしりと「子ども部屋」ができますが、今はすき間が目立ちます。
影響が出るのはこの後…
ハチの減少の影響が大きくなるのはこの後だといいます。
（羽佐田さん）
「秋に増えたハチで冬越しをするんですけど、働きバチの数が少ないとうまく冬が越せない。寒さによって凍死してしまったり…」
さらに春には。
（羽佐田さん）
「このあたりだと2月中旬ぐらいが…」
（桜沢）「少しずつ花が咲き始める時期ですね」
（羽佐田さん）
「その時期にせっかく周りに花が咲いても、働きバチの数が少なければ、花から集める蜜も当然少なくなってしまう」
秋の気配を感じても、ことしの猛暑の影響は続きそうです。