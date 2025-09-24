「急性胃腸炎」の症状や原因はご存知ですか？【医師監修】

急性胃腸炎は、下痢や嘔吐・腹痛・発熱などを伴う病気です。

辛い状態が続くだけでなく、下痢や嘔吐によって脱水症状を引き起こす可能性があるため注意しなければいけません。

また急性胃腸炎は、子供だけでなく大人も感染するリスクがあるため、原因や症状などを知っておくことが大切です。

※この記事はメディカルドックにて『「急性胃腸炎」とは？症状・原因についても詳しく解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

工藤 孝文（工藤内科）

急性胃腸炎とは？

みやま市工藤内科 院長・糖尿病内科医・漢方医・統合医療医。福岡大学医学部を卒業後、アイルランド、オーストラリアへ留学。現在は、福岡県みやま市の工藤内科にて、糖尿病内科・ダイエット外来・漢方治療を専門に、地域診療を行っている。NHK「ガッテン！」「あさイチ」、日本テレビ「世界一受けたい授業」などテレビ出演多数。著書は50冊以上におよび、Amazonベストセラー多数。YouTube「工藤孝文のかかりつけ医チャンネル」が現在人気を集めている。日本内科学会・日本糖尿病学会・日本肥満学会・日本東洋医学会・日本抗加齢医学会・日本女性医学学会・日本高血圧学会、日本甲状腺学会・日本遠隔医療学会・小児慢性疾病指定医。

急性胃腸炎はどのような病気ですか？

急性胃腸炎は、ウイルス・細菌が胃や大腸・小腸に入り込んで感染し、粘膜の炎症を起こす病気です。代表的なウイルスは、冬場に流行するノロウイルス・冬から春先にかけて流行するロタウイルス・季節に関係なく流行するアデノウイルスなどがあげられます。

細菌感染では夏場の食中毒の原因でもある、サルモネラ菌・腸炎ビブリオ・大腸炎などが原因です。また、ウィルス感染や細菌感染以外に、暴飲暴食や食物アレルギーでも発症します。そのため、乳製品や蕎麦・きのこ・貝類などのアレルギーがある方は、注意が必要です。

吐き気や下痢・発熱などの症状が急に出るのが特徴で、感染した菌によって軽症から重症までさまざまです。

急性胃腸炎の具体的な症状は？

急性胃腸炎の症状は主に、吐き気や下痢・腹痛・発熱ですがとくに、下痢の症状が出る方が多いです。

原因となる病原体によって症状が異なり、細菌感染の場合、血便が出る頻度が高いです。また、サルモネラ菌やロタウイルス感染だと、高熱に加え水のような下痢が伴います。ロタウイルスは小さい子供の感染が多く、発熱や嘔吐とともに、白っぽい便が出るケースもあります。

ノロウイルス感染は、吐き気と下痢が多く発熱する方が少ないです。急性胃腸炎の症状は、ウィルス感染より細菌感染の方が症状が重い場合が多いです。

急性胃腸炎になる原因は何ですか？

急性胃腸炎になる原因はウイルスや細菌ですが、感染経路は主に経口感染で飛沫や人・食品があげられます。

病原菌を持っている人の糞便や嘔吐物が飛び散った場合、マスクをしていないと口からウイルスが入り込みます。また、糞便や嘔吐物の処理をした際に手で触れてしまうと、手や指を介してウイルスが入り込むので気をつけなければいけません。糞便や嘔吐物はしっかり処理を行わないと、ウイルスが空気中を漂い吸い込んでしまう恐れもあるため注意が必要です。

他には、ウイルスが付着している食品を、生で食べたり加熱せずに食べたりするのも原因です。感染している人が調理を行うと、手指を介して食品だけでなく作っている最中に触ったまな板や水なども汚染されてしまいます。その食品を口にすると、ウイルスが入り込んで感染し急性胃腸に感染してしまうのです。

どのように検査するのでしょうか？

急性胃腸炎の検査は、問診・触診・血液検査、必要に応じて便検査・大腸カメラなどです。

周囲の感染者の有無や食事の状況・出ている症状などを問診し、その後にお腹の状態などを触診し、炎症や感染がないか血液検査を行います。便検査や大腸カメラは、医師が必要と判断した場合に行います。

とくに大腸カメラは感染性胃腸炎の可能性が高く、血液検査での炎症反応や酷い下痢や血便があると行われる場合が多いです。

編集部まとめ



急性胃腸炎は急激な下痢や腹痛・嘔吐・発熱に襲われ、水分や体力を消耗してしまう病気です。

下痢や嘔吐が続き脱水症状になると命に関わることもあるため、急性胃腸炎になったらこまめな水分補給が大切です。

手指に付着したウイルスや細菌・飛沫したウイルスが原因で感染するため、日頃から手洗い・うがい・消毒を徹底し感染対策を行いましょう。

参考文献

胃腸炎の自宅療養｜お茶の水医科大学

急性腸炎、感冒性腸炎（お腹にくる風邪）｜大阪江坂胃腸内科・内視鏡クリニック