荷物が多い人に最適！収納力抜群の大型【ロゴスパーク】リュックがAmazonで販売中！
多くのお客様よりご好評いただき、累計38,000本以上を出荷しておりましたLOGOSデイパック79-84が、ブランドも新たにリニューアルして登場! 新ブランド「LOGOS Park」として、定番のブラックとシックなへリンボンの2カラーをご用意。 大型のスクールディパック。部活動なども含め荷物の多い人向けに人を選ばない、背負いやすいディパックとなっている。
容量たっぷりの大型サイズで、通勤や通学はもちろん部活動や旅行にも対応。多彩な収納力で荷物をしっかり整理できる設計になっている。
チェストベルト付きでずれ落ちを防止。歩行時の安定性が高まり、重い荷物を持っても体への負担を軽減できる仕様になっている。
背面やショルダーパッドには通気性の良い極厚メッシュを採用。蒸れを防ぎながら快適な背負い心地を実現している。
撥水加工を施したポリエステル素材を使用。突然の雨でも中身を守りやすく、デイリーユースからアウトドアまで安心して使える。
