エゼ＆トロサール弾でアーセナルが勝利！ またもアルテタ監督の交代策“的中”…カラバオ杯4回戦へ進出
カラバオ・カップ3回戦が24日に行われ、ポート・ヴェイル（3部）とアーセナルが対戦した。
チャンピオンズリーグ（CL）への出場のため、3回戦からカラバオ・カップに登場するアーセナル。ここまで5試合を消化したプレミアリーグでは3勝1分1敗と悪くないスタートを切っており、勢いそのまま今大会初戦の突破を狙う。チームを率いるミケル・アルテタ監督は、ブカヨ・サカやエベレチ・エゼらを先発に起用した。
試合は立ち上がりの8分にアーセナルがスコアを動かす。イーサン・ヌワネリがバイタルエリアから左サイドに散らし、ボールを受けたガブリエウ・マルティネッリがボックス内に横パスを供給。手前のマイルズ・ルイス・スケリーがスルーを選択すると、その奥で待つエゼがワンタッチでシュートを合わせる。丁寧にゴールへと流し込み、アウェイチームが先制した。
以降もアーセナルが主導権を握るが、追加点を挙げられずにゲームは終盤戦へと突入。すると、81分に途中出場した“仕事人”が投入5分後に結果を残す。アーセナルが最後尾でパスを繋ぐなか、フリーでボールを持ったウィリアン・サリバが前線にフィードを送る。反応したレアンドロ・トロサールが巧みなコントロールで収めると、中に切り込みながら右足を一振り。グラウンダーの一撃でニアを射抜き、アーセナルがリードを広げた。
結局、そのまま試合は2−0で終了。勝利したアーセナルが3回戦を突破した。4回戦は来月27日の週に開催される。
【スコア】
ポート・ヴェイル 0−2 アーセナル
【得点者】
0−1 8分 エベレチ・エゼ（アーセナル）
0−2 86分 レアンドロ・トロサール（アーセナル）
