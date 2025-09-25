お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、20日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。卒業以来、初という吉本総合芸能学院（NSC）を訪問した。

この日は先週に引き続き、女優・小野花梨（27）のやりたい事をプロデュースする企画。そこでお笑いが大好きという小野のために、大阪・なんばのNSCを訪問した。

浜田はNSC1期生としても有名。「初めて行きます。何年ぶり？全然行ってない」と、卒業以来では初の“凱旋”という歴史的な一幕でもあった。

サプライズ訪問で浜田が顔を見せると、生徒達は大歓声。そこに講師として授業していたのが、木村祐一だった。「えっ？キム、大阪もやってんの？」と驚く浜田。東京だけではなく、大阪でも講師を務めていることに驚いた。

生徒の中には、1995年に浜田が出したエッセイ本「読め！」と持っている男性もおり、「そんなん読まんでええで」とツッコむほど、大盛り上がりとなった。

授業では「大喜利」を勉強中。「みんな、どうなん？キムは怖くないの？」と生徒に質問すると、複雑な表情ばかり。浜田は「絶対、俺より怖いで」と毒づき、「お前らが怖いというなら、俺が殴っとくで」と“約束”して笑い声が漏れた。

実際に大喜利の授業を見学し、生徒が「放送禁止」を使って回答すると、浜田は早速、木村をどついていた。