¡Ú¶ÛµÞ·Ù¾â¡Û¤³¤Î½©¤Ï¡í¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷¡í¡õ¡í¥¹¡¼¥Ñ¡¼Îµ´¬¡í¤ËÈ÷¤¨¤è!!
¶å½£¡¢´ØÅì¤Ê¤É¤Î¶á³¤¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¤¹¤°¾åÎ¦¡ª¡¡¹ë±«¡¢Ë½É÷¡¢¤µ¤é¤ËÎµ´¬¤òÈ¼¤¦¥±¡¼¥¹¤â......
º£Ç¯¤ÏÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¾ì½ê¤¬°Û¾ï¤À¡ª¡¡ÆüËÜ¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë!!¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÂæÉ÷¤Ê¤Î¤«¡©¡×ÂæÉ÷¤ÎÀìÌç²È¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª
¡Ú¿Þ¡Ûº£Ç¯¤ÎÂæÉ÷¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÍýÍ³¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£10·îËö¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¤¬Â³¤¯!?
9·î4Æü¡¢¼¯»ùÅç¡¦±âÈþÂçÅç¤ÎÅì³¤¾å¤ÇÆÍÁ³¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶å½£¤ËÀÜ¶á¤·¡¢5ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹âÃÎ¸©¤Ë¾åÎ¦¡£¤½¤·¤Æ5Æü9»þº¢¤Ë¤ÏÏÂ²Î»³¸©¤ËºÆ¾åÎ¦¤·¡¢³ÆÃÏ¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¤Î8·î3Æü¤Ë¤â¡¢Åìµþ¡¦°ËÆ¦½ôÅç¶á³¤¤ÇÆÍÇ¡¡¢ÂæÉ÷10¹æ¤¬È¯À¸¡£ËÜ½£¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¼ÁíÈ¾Åç²¤òËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÉ÷¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²ÊÕ¤ê¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤â°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÇÂæÉ÷²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷½Ú¶µ¼ø¤Î±üÂ¼À¯²Â»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë8·î°Ê¹ß¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç¤Î³¤°è¤Ç30¡î°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë27¡î°Ê¾å¤Î³¤°è¤ÇÈ¯À¸¡¦È¯Ã£¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¡¢¶¯¤¤ÀªÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
9·î14Æü¤ÎÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¡¦²ÆìÃÏÊý¤Þ¤Ç¡¢30¡î¶á¤¤¿å²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î³¤°è¤Î¤É¤³¤ÇÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡Êµ¤¾ÝÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¤ÏÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëÂæÉ÷¤Î¼ç¤ÊÈ¯À¸¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïº£Ç¯¤ÏàÂæÉ÷¤ÎÍñ¡ÊÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡Ëá¤¬À¸¤Þ¤ì¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¤Ë¶á¤¤¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬º£Ç¯¤Ï°Û¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Ç¾å¾ºµ¤Î®¤òÈ¼¤¦ÀÑÍð±À¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ï¤É¤³¤«¤Ë²¼¹ß¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¤ê¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¤Ç¤ÏµÕ¤ËÀÑÍð±À¤ÎÈ¯À¸¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢ÂæÉ÷¤ÎÍñ¤ÎÈ¯À¸¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¤ÏÂæÉ÷1¹æ¤ÎÈ¯À¸¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£6·î11Æü¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£²áµî50Ç¯¤ÎµÏ¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂæÉ÷1¹æ¤Ï3¡Á4·î¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï6·îÃæ½Ü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2¡Á3¥õ·î¤Û¤ÉÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢9·îº¢¤Þ¤ÇÆüËÜÎóÅç¤ËµïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¶á¤Å¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é½©¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤â¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆüËÜ¶á³¤¤ÇÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜÎóÅç¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£ÆüËÜ¶á³¤¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÈ¯À¸¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÎ¦ÃÏ¤Ë¶á¤Å¤¯à¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ïº£¸å¡¢¹â¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îà¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷á¤Ï¡¢³¤ÌÌ¿å²¹¤Î¹â¤¤´ØÅì¤«¤é¶å½£¡¦²Æì¤Þ¤Ç¤Î¤É¤Î³¤°è¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢à¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷á¤ÎÈ¯À¸¤Ï10·îËö¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÂ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºòÇ¯¤Ï10·îÃæ½Ü¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬27¡î°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏºòÇ¯°Ê¾å¤ÎÌÔ½ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³¤ÌÌ¿å²¹¤Î¹â¤µ¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢10·îËö¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¢£ÂæÉ÷¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Îµ´¬¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¡ª
à¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷á¤Ï10·îËö¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÂæÉ÷¤½¤Î¤â¤Î°Ê³°¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È±üÂ¼»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öà¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÂæÉ÷15¹æ¤Ï¡¢ÆÍÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö¤¬²£Å¾¤·¤¿¤ê¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬³°¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷¤È¤Ï¡¢ºÇÂçÉ÷Â®17m¡¿ÉÃ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿¶ÑÉ÷Â®25m¡¿ÉÃ°Ê¾å¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤òË½É÷°è¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¼Ö¤¬²£Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÉ÷Â®35m¡¿ÉÃ°Ê¾å¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤È¤¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷15¹æ¤ÏË½É÷°è¤Î¤Ê¤¤Èæ³ÓÅª¼å¤¤ÂæÉ÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¡¢¼Ö¤ò²£Å¾¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÈï³²¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤ÎÃæ¤ÇÎµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÑÍð±À¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ìÉô¤ÎÀÑÍð±À¤¬Îµ´¬¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤Îµ¯¤³¤·¤¿Îµ´¬¤Ï½Ö´ÖÉ÷Â®75m¡¿ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶¯Îõ¤ÊÎµ´¬¤¬Ê£¿ôÈ¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼å¤¤ÂæÉ÷¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂæÉ÷¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ëÎµ´¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Òµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡½¡½ÂæÉ÷15¹æ¤Îµ¯¤³¤·¤¿Îµ´¬¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç»à¼Ô1¿Í¡¢Éé½ý¼Ô83¿Í¤ò½Ð¤·¤¿¹ñÆâºÇ¶¯µé¤ÎÎµ´¬¤À¤Ã¤¿¡£à¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷á¤Ï»þ¤ËÎµ´¬¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍè¤ëà¥¹¡¼¥Ñ¡¼Îµ´¬á¤Ø¤ÎÃí°Õ¤âÉ¬Í×¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£à¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷á¤¬Íè¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÈÂæÉ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Î°·¤ï¤ìÊý¤¬Á´Á³¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ðµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÖ¹æ¤¬¤Ä¤±¤é¤ìËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
à¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷á¤ÏÆÍÁ³¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÂÐ½è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¤½¤ó¤ÊÍ½Êó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢½ÐÄ¥Àè¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷¤¬Íè¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÏÅ·µ¤¿Þ¤ò¸«¤ÆÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Î¾ì½ê¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï½µ´ÖÅ·µ¤Í½Êó¤ò¸«¤Æ¡¢±«¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Øà¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷á¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤¤Ê¤êÈ¯À¸¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¡¢Îµ´¬¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ëà¤¤¤¤Ê¤êÂæÉ÷á¡£º£¸å10·îËö¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Å·µ¤Í½Êó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò