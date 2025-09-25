¡Ú°æ¾åÌÐÆÁ¡¡²æ¤¬Æ»24¡ÛÃæÌî¹À°ì¤µ¤ó¤ÈºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤
¡¡91Ç¯7·îÊ¡°æ¤Õ¤ë¤µ¤È¥À¡¼¥Ó¡¼¡£¤¢¤ì¤«¤é34Ç¯¡£¥ª¥¤¡Ê»ä¡Ë¤Ï90Ç¯¹Åç¡¢ÄÌ¾Î¤Õ¤ë¥À¥ÓÍ¥¾¡¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ç¤¹¡£
¡¡4Æü´Ö³«ºÅ¤Ç½éÆüÆÃÁª1Ãå¡£2ÆüÌÜ¡¢»çÍÛ²Ö¾Þ¡£Á´°÷½à·è¾¡¤Ø¹Ô¤±¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤»¤ºÄ´»Ò¤ò³Î¤«¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¶õµ¤´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°Æü½ñ¤¤¤¿Æ±Ç¯3·î°ìµÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î·ï¤â¤¢¤ê¶å½£¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶¥ÎØ³¦¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡°æ10RÍ¥½¨¶¥Áö
1¡ã1¡äµÈ²¬¡¡Ì¿¿¡ÊÊ¡²¬¡¦65´ü¡Ë
2¡ã2¡äÌî¸¶¡¡Å¯Ìé¡ÊÊ¡°æ¡¦51´ü¡Ë
3¡ã3¡äÃæÌî¡¡¹À°ì¡ÊÊ¡²¬¡¦35´ü¡Ë
4¡ã4¡ä°ÂÊ¡¡¡ÍÎ°ì¡ÊÆàÎÉ¡¦41´ü¡Ë
4¡ã5¡ä°æ¾å¡¡ÌÐÆÁ¡Êº´²ì¡¦41´ü¡Ë
5¡ã6¡äÂçÌð¡¡¾¡Ìé¡ÊÂçºå¡¦57´ü¡Ë
5¡ã7¡äÉ¶¡¡¡¡¿®Ç·¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦53´ü¡Ë
6¡ã8¡äÊÒ²¬¡¡¹ÀÌé¡Ê»°½Å¡¦49´ü¡Ë
6¡ã9¡ä·´»³¡¡µ×Æó¡ÊÂçºå¡¦55´ü¡Ë
¡¡ÊÂ¤ÓÍ½ÁÛ¤Ï¿ô»ú¡Ê¼ÖÈÖ¡Ë¤Ç¡¢¡ã6¡ä¡ã2¡ä¡Ê9¡Ë¡Ê4¡Ë¡¦¡ã7¡ä¡Ê8¡Ë¡ã1¡ä35¡Ê¢¨¡ã¡¡¡ä¿ô»ú¤¬»Å³Ý¤±¤ëÁª¼ê¡Ë
¡¡1ÈÖ¼Ö¤ÎµÈ²¬Ì¿¿¤ÏÅö»þ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¡£¶å½£¤«¤é¸½¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ë¡¢¶¥ÎØº×¤òÀ©¤·92Ç¯KE1RIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤âÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤¯ÃË¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¶å½£¤Î¼ç¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊµÈ²¬¡ËÌ¿¿21ºÐ¡¢ÃæÌî¤µ¤ó35ºÐ¡£¤ª¤¤¤¬33ºÐ¡£µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÃæÌî¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖÆ±¸©Æ±»Î¤ÇµÈ²¬¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¡×¡£¼«Ê¬¤Ï¡ÖµÈ²¬¤Î¸å¤í¤Ç¶¥ÎØ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¶å½£¤ÎÃæÌî¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¤¿¤ÀÉáÃÊ¡¢Ê©¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ´¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£·Ð°Þ¤ÏÁ°²ó½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹Á°Æü¡¢¤Ê¤ó¤«¿²ÉÕ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê´Ö¤Ç¤â¥¶¥ï¤Ä¤¯¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¶áµ¦Àª4¿Í¤¬·ëÂ«¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¡£°ú¤¤¤¿Ì¿¿¤¬ÂÇ¾â¤«¤é°ìµ¤¤Ë¶î¤±¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¥¢¥¦¥È¶¥¤ê¤ÇÃæÌî¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢¶¥¤ê¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¿¤«¤é¤ÏÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÌ¿¿¤¬1Ãå¤â¡¢¥ª¥¤¤¬6Ãå¡¢ÃæÌî¤µ¤ó¤¬7Ãå¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢²¾Àß¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é´Ý¤á¤¿¿·Ê¹»æ¤ä³¥»®¡¢¾®Á¬¤Þ¤ÇÅê¤²¹þ¤Þ¤ì°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¾×·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃæÌî¤µ¤ó¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1²ó¤À¤±¡£¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ4Æü´Ö¤ÎÁíÇä¾å¡¢Ìó154²¯±ß¡£º£·î¤¢¤Ã¤¿Ê¡°æ¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡¢Æ±¤¸4Æü´ÖÀ©¤ÇÌó79²¯±ß¡£Ìó2ÇÜ¶á¤¯¡£ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¾¡¤ÏÌ¿¿¤òÃ±ÆÈ¥Þ¡¼¥¯¤ÇÍ¥¾¡¡£¼Ö·ô¤â¿Íµ¤¡Ê¢¨ÏÈÃ±450±ß¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤º¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡þ°æ¾å¡¡ÌÐÆÁ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤·¤²¤Î¤ê¡Ë1958Ç¯¡Ê¾¼33¡Ë3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì»Ô½Ð¿È¤Î67ºÐ¡£¶¥ÎØ³Ø¹»41´üÀ¸¤È¤·¤Æ78Ç¯5·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£G1ÄÌ»»9¾¡¡£KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï3ÅÙÍ¥¾¡¡Ê86¡¢88¡¢94Ç¯¡Ë¡£ÂåÌ¾»ì¤Ïµ´µÓ¡£99Ç¯3·î31Æü°úÂà¡£ÄÌ»»1626Àï653¾¡¡£Í¥¾¡²ó¿ô154²ó¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â15²¯6643Ëü±ß¡£¸½ºß¡¢ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£