◇MLB ダイヤモンドバックス 5×-4 ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が先発登板し、6回91球、被安打5、8奪三振、与四死球0、無失点と好投。試合後、6回に投じた最後の1球を反省しました。

大谷選手は6回、2アウト1、2塁とこの試合初めてのピンチに。ここでダイヤモンドバックスの4番、ガブリエル・モレノ選手に投じた6球目のスライダーは真ん中近辺となりモレノ選手に捉えられますが、打球はセンターライナーとなってピンチを切り抜けていました。

しかしマウンドを降りる際、大谷選手は右手で頭をたたき首をかしげるなど、投球内容に納得していない様子を見せていました。

大谷選手は試合後、この1球について「最後の球に関しては投げてはいけないところですし、そこで終わりのところではあるので、三振を取るべきシチュエーションだった」と悔やんだ様子。

続けて「甘く入ってしまったというのは、結果的にアウトになりましたけど、そこは1つ反省点なのかなと」と語り、無失点と好投しながらもあくなき向上心を見せました。