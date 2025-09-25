10月13日まで開催中の「大阪・関西万博」。日本を含む158の国と地域・7つの国際機関が集い、パビリオン（展示館）を通して世界各国の文化や歴史を発信しています。今回はヨーロッパのオーストリアに注目し、同国ならではの文化を紹介します。

オーストリアパビリオンは、螺旋状の形をしたオブジェが特徴的。同国といえば「音楽の都」として知られており、モーツァルトやシューベルト、マーラーといった偉大な音楽家たちを多数輩出。同館のテーマも「オーストリア：未来を作曲」となっており、このオブジェは楽譜をモチーフにしているのだそう。

大阪・関西万博のオーストリアパビリオン。「音符」のオブジェが目を引く

食文化も豊かなオーストリアは“酒を楽しむ文化”が生活に根付いており、「ホイリゲ」と呼ばれるワイン居酒屋がユネスコ文化遺産に登録されるほど。同国の情報発信サイトを運営する御法川さんによると、「乾杯するときには『Prost（プロースト）』『Zum Wohl（ツム ウォール）』と口にするのが浸透しています。これ自体は日本の『乾杯』に近いものです」とのこと。そして、その際にともなう独特のルールやマナーも存在するとか。

音楽にくわえ、「ホイリゲ」と呼ばれるワイン居酒屋も有名なオーストリア。写真はオーストリアの都市・インスブルック（イメージ）

「乾杯する相手とは、必ず目を合わせることがマナーです。日本の乾杯では強制されることのない行為ですが、オーストリアでは非常に重要視されています。その場に居る一人ひとりと必ず目を合わせ、杯を持つ腕を掲げて『プロースト』と言い合うのです」（御法川さん）

「乾杯」を大切にする国、オーストリア

ちなみに、他者が乾杯している間に割り込むのはタブー。「待つ」もしくは「近くの人から順番に乾杯する」というのが同国の流儀だとか。また、離れている人との乾杯は無理に行わず、グラスを少し持ち上げて頷くジェスチャーで代用します。特にフォーマルな場ではグラスを合わせずジェスチャーだけで済ませる事が多いようです。



その他のマナーとしては、「相手がなぜそのドリンクをオーダーしたのか、いちいち理由を聞かない」「店員を呼ぶ時に手を高く挙げるのはNG」「大声で店員を呼びつけるのはNG」などがあるそうですよ。



（取材・文＝つちだ四郎）