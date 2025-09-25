¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦Áè¤¤¡¢°ìÊâÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤Ï¡© À¾Àî»Ë¾Ì¡¢ÅÏÉôÀ»Ìï¡¢½¡»³ÎÝ¤¬¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹
¢¡ ÅÏÉô¤Î¹×¸¥¡¢À¾Àî¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¡Ä¿·¿Í²¦¤ËÁê±þ¤·¤¤¤Î¤Ï
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¿Ø¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¿Í²¦¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤ÎÌî¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¡¢À¾Éð¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¡¢³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝ¤À¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï3¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£À¾Àî¤ÎÂÇÎ¨¡¢ÅÏÉô¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢½¡»³¤âÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤Í··â¼ê¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Àî¤Ï101»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.280¡¢109°ÂÂÇ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢35ÂÇÅÀ¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î27ÆóÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÏÉô¤Ï100»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.256¡¢100°ÂÂÇ¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¡£¿·¿ÍÍ£°ì¤ÎÆó·åËÜÎÝÂÇ¤ÏÂ¾¤Î2¿Í¤ËÂç¤¤¯¾¡¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¡»³¤Ï113»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.261¡¢104°ÂÂÇ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤¤¤º¤ì¤âÂÇÀÊ¤Ï400¤òÄ¶¤¨¡¢µ¬ÄêÅþÃ£¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ëÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²òÀâ¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤Ï¡ÖÅÏÉô¤Ï³«Ëë¤«¤éÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡Ä¤³¤³¤Ë¤¤ÆÀ¾Àî¤ÎÊý¤¬¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¥×¥í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÁí³ç¡£²Æ¾ì¤ÎÀ¾Àî¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ã£Àî¸÷ÃË»á¤ÏÅÏÉô¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖºòÇ¯À¾Éð¤ÏÂÇÀþ¤ÇÁêÅö¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯¤ÏÁ°È¾¤¢¤ï¤ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¼ó°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÅÏÉô¤ÎÎÏ¤âÂç¤¤¤¡£¤½¤ì¤È¿·¿Í¤ÇÆó·å¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¹×¸¥ÅÙ¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÅÏÉô¤ò¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÈÖÁÈMC¤Î¹âÌÚË»á¤â¡ÖÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤ÇÂç¤¤¯¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¼Ô¤ÎÊý¤âÌÂ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈßõÎõ¤Ê¿·¿Í²¦Áè¤¤¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù