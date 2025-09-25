日本の暦「二十四節気」には、自然の移ろいを敏感に捉え、生活に役立ててきた先人の知恵が込められています。

今回は、秋を深く味わう節気「白露（はくろ）」と「秋分（しゅうぶん）」について、播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）祭務部の尾崎祐彦さん（※尾崎の「崎」は、たつさき）に詳しく聞きました。

播磨国総社射楯兵主神社本殿

【白露（9月7日〜22日ごろ）】

尾崎さんによると、「白露は朝晩の気温差が大きくなり、草木に露が宿ることで秋の訪れを感じられる節気」だといいます。夏の名残を感じつつも、朝露や夜風に秋の気配がただよいはじめるころです。



この時期には、秋の七草として知られる萩、尾花（おばな＝ススキ）、葛（くず）、撫子（なでしこ）、女郎花（おみなえし）、藤袴（ふじばかま）、桔梗（ききょう）が咲きそろいます。夕日に照らされて揺れるススキの姿は、秋らしい情景そのもの。梨やぶどう、きのこ、サンマなど、旬の味覚もそろいはじめます。朝晩の冷え込みには、温かい汁物を取り入れると体調管理に役立ちます。

秋の味覚・サンマ（イメージ）

【秋分（9月22日〜10月7日ごろ）】



昼と夜の長さがほとんど同じになる秋分は、1年のなかでも季節の節目を感じやすい時期です。尾崎さんは、「秋分を境に昼間の暑さもやわらぎ、澄んだ空や赤とんぼの姿に秋らしさが増す」と話します。

食卓には、栗やさつまいも、新米など、“収穫の秋”ならではの恵みが並びます。秋分の日は「彼岸の中日」にあたり、ご先祖を敬う大切な日。お墓参りだけでなく、家で旬の食材をお供えするなど、身近な方法で感謝を表すこともできます。

米の収穫（イメージ）

白露から秋分へと移り変わるころは昼夜の寒暖差が大きく、体調を崩しやすい時期です。羽織ものを持ち歩く、旬の食材を取り入れるなど、ちょっとした工夫で快適に過ごせます。



月夜にススキを眺めたり、炊き込みご飯を楽しんだりと、暮らしのなかで自然と向き合い、心と体を整えるのにふさわしい節気といえるでしょう。

ススキと月（イメージ）

（取材・文＝洲崎春花）



※ラジオ関西『谷五郎の笑って暮らそう』2025年9月7日放送分より