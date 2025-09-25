一日警察署長が「めっちゃかわいい！」日テレ・山本里咲アナが ”癒やしの笑顔”で交通安全呼びかけ

國學院大学のミスコングランプリ

９月11日午後、東京・港区の東京タワーでは、９月21日から始まった秋の全国交通安全運動のためのイベントが行われていた。白いバスケットを手に交通安全のガイドブックの入った袋を来場者一人一人に手渡しているのは、日本テレビの山本里咲（りさ）アナ（26）。

この日、彼女は警視庁愛宕署の一日警察署長を務めていたのである。

山本アナは入社３年目。『Going! Sports&News』の日曜アシスタントや『情報ライブ ミヤネ屋』の火曜ニュースキャスターなどを担当している。

「國學院大學時代にミスコンテストでグランプリを受賞。セント・フォースの学生部門である『スプラウト』に所属し、フリーアナウンサーとして活動していました。『めざましテレビ』（フジテレビ系）の学生リポーターや『はやドキ！』（TBS系）のキャスター経験もあり、同事務所のラジオ番組である『gee up sprout』のパーソナリティを務めるなど、学生時代から注目されていました」（キー局編成担当者）

イベントが行われた展望台では、ピーポくんに促された山本アナが、

「思いやり、ゆずり合いの気持ちで交通マナーを実践してほしい」

と来場者に挨拶。交通安全教室を受け、自転車に乗る際の正しいルールなどを学んだ。その後、東京タワー前の広場に移し、冒頭のように、自ら来場者に声をかけ、啓発グッズを手渡した。

来場者の中には、自ら山本アナに声をかけ、ツーショット撮影をお願いする人もいたが、笑顔で応じていた。その笑顔に「めっちゃかわいい」「笑顔に癒やされます」と声が上がっていた。

彼女に交通安全をお願いされたら、ドライバーも慎重に運転するに違いない！