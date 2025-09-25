元ボス猫がお世話になった人と再会すると…。鳴き声や表情の変化に感動すると反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万回を超え「元ボスとは思えないくらい赤ちゃんみたいになっちゃった」「釿汰の柔らかい表情に私も嬉しくなっちゃった」「見ているこちらも嬉しい」といったコメントが集まっています。

【動画：引退した元ボス猫、３年ぶりに『恩人』と再会した結果…】

お世話になった人と再会した猫ちゃん

YouTubeアカウント「ねこかます nekokamasu」に投稿されたのは、懐かしい人と再会したときの猫ちゃんの様子。猫の釿汰くんが外で暮らしていたときに通っていたおうちの世話人様が会いにきてくれたそうです。3年ぶりに会うので覚えているのか気になります。世話人様が釿汰くんに手を近づけると、釿汰くんは匂いを嗅いで、声を出さずに鳴く「サイレントニャー」をしました。釿汰くんは世話人様のことを覚えていたようです。

以前投稿者さんが住んでいた地域で暮らしていた釿汰くんですが、投稿者さんが引っ越したあとも世話人様が釿汰くんの様子を知らせてくれていたそうです。現在は、地域のボス猫を引退して投稿者さんと一緒に暮らしています。3年前に世話人様が来てくれたあと、釿汰くんはとてもうれしそうな顔をしていたといいます。今回の再会でもいただいたおやつをおいしそうに食べていたそうです。

3年ぶりに甘える姿が可愛い

世話人様になでられる釿汰くんは、街にいた頃のようだったそうです。世話人様と釿汰くんだけになると、抱っこしてもらった釿汰くんは「世話人様にだけ見せる可愛い釿汰くん」になっていたのだそう。子猫のような表情で甘えて可愛い！投稿者さんは、釿汰くんは街でみんなに愛されていた頃を忘れていないと感じたそうです。

再会できたことで起こった奇跡

世話人様が帰ったあと、釿汰くんは少しさみしそうだったといいます。しかし、翌朝になるといつもより毛並みがふっくらして、なかなか治らなかった足のけがが治っていたそうです。世話人様に再会し、免疫があがったのかもしれません。みんなに愛されてきた過去や家族が釿汰くんの生きる支えになっていると、投稿者さんはコメントしています。

動画には「抱っこされてる釿汰の表情がもう…もうこれは、うっとりとか恍惚のレベルですね」「猫の記憶力は２年が限界というが、そうでもないのかもしれない」「お目々クリクリで幼くなったみたい！私も笑顔になれました」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこかます nekokamasu」では、投稿者さんの愛猫たちや保護猫活動の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこかます nekokamasu」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。