《NEW》美味しそうなのみーーーっけ♡【セブン-イレブン】季節限定！「カップスイーツ」

秋の訪れを感じさせてくれる「お月見」。コンビニには、まん丸のお月さまを思わせる限定スイーツが続々登場しています。今回はその中から、手軽に楽しめる【セブン-イレブン】の「カップスイーツ」の情報をお届け！ マニアさんのおすすめポイントをご紹介します。

和洋折衷スイーツ「お月見ぜんざい」

昨年も販売された「お月見ぜんざい」が今年も店頭に！ 夜空をイメージした粒あん、雲はホイップクリーム、黄色い白玉で月を表現した可愛らしい和スイーツです。

主役の月は「もっちもち」

白玉は「もっちもち」、 粒あんは「ふっくら、ねっとり、みずみずしい」と、@sujiemonさんが詳しく解説しています。白い白玉も3個入りなので、食べ応えもバッチリです。

雲の真ん中にお月さま「おつきみるくぷりん」

ひらがなを使ったネーミングにあっぱれ！ シンプルなのに可愛らしさが伝わる「おつきみるくぷりん」。カスタードミルクプリンの上に、ミルクホイップとカスタードホイップをトッピングした一品です。

隠れたカラメルがGOOD！

プリンに欠かせないカラメルは、中から出てくるサプライズ感も嬉しいポイント。@sujiemonさんはカラメルの苦味や口どけに触れ「濃厚な甘さとコクがたまらなく美味しい！」と絶賛しています。

どちらのカップスイーツがお好み？ 今日は【セブン】に寄り道してみませんか？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N