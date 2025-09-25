ベッドの上で甘えん坊な猫さんに、ママさんが腕枕をしてあげると…？破壊力抜群な猫さんの姿に、心奪われる視聴者さんが続出しています。

ラブラブなふたりの姿は記事執筆時点で2.8万回再生を突破し、「お母さん大好きーを全身で表しててたまらん！可愛すぎる！！！」「本当に眼福ですわぁ～」といったコメントが寄せられました。

【動画：お母さんが腕を伸ばしていると、ネコが……】

ウキウキな猫さん

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、ベッドの上で猫さんとママさんが幸せなひとときを過ごす様子です。娘さんの宿題の絵を保管するため、立ち入り禁止となっていたというママさんの寝室。夏休みが明け、解禁されると…。

早速ベッドの上でくつろいでいたのはモッフモフなぬいぐるみ…ではなく、マンチカンの「秀吉」くん。待ってましたとばかりに久しぶりのベッドをゴロゴロと堪能していたそうで、すぐにママさんにも近づいてスリスリと甘え始めたといいます。

秀吉くんが可愛すぎる！

ママさんもベッドの上に乗ると、甘えモード全開な秀吉くんは興奮からか、よだれを垂らしたり超至近距離に迫ったり。そして、寝転がったママさんが腕を伸ばしていると、そっと頭を乗せて腕枕という破壊力が高すぎる姿を見せてくれたといいます！

腕枕をしてもらうというよりは、ママさんに腕枕を「させてあげる」ようだったという秀吉くん。ママさんも「かわいすぎる～」と、寄り添う秀吉くんにメロメロに。見ていて思わず頬が緩んでしまうほど、ふたりとも幸せそうです。

イチャイチャするふたり

「もっと撫でて」とお腹を見せる秀吉くんをママさんが撫でまくっていると、秀吉くんはエアーふみふみが止まらなかったそう。しかし、ママさんはまだ洗濯をしなければならなかったため、ふたりのイチャイチャタイムはここで終了することに。

ママさんがベランダに洗濯物を干している間も、見守ったりゴロゴロしたりとベッドを満喫していたという秀吉くん。最後はママさんの要望通り洗濯カゴの中に入り、1階へと運ばれて行ったのでした。

投稿には「なんだこのぬいぐるみ…」「秀さんルンルンだなぁ かわいい！」「甘えっぷりとママさんの幸せそうな様子に癒されます」「お母さんの前では子猫に戻っちゃうね♡ラブラブなひとときが愛おしすぎる♡」「秀吉もお母さんも幸せそうで何よりw」「羨ましすぎる」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。実は子持ちのパパでもある秀吉くんの可愛い姿や面白い姿なども、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。