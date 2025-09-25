森香澄にとって“人生を変えた芸能人”、初めてネットニュースになったのは…

フリーアナウンサー・タレントの森香澄（30歳）が、9月24日に放送されたバラエティ番組「森香澄の全部嘘テレビ」（テレビ朝日系）に出演。最初のネットニュースになるきっかけとなった芸人について語った。



森香澄に「人生を変えた芸能人は？」という質問が出て、森は「ウッチャンナンチャンの、内村（光良）さん」と回答。内村がやっていた「内村のツボる動画」（テレビ東京系）という番組で、声を使う人は歌が上手いのか？ という企画が行われたそうで、当時新人だった森が欅坂46の「サイレントマジョリティー」をオフィスで歌う様子をMVのように作ったところ、内村が「すごい面白い。この子、面白い！」と賞賛され、レギュラー化されるほどの人気が出たという。



森は「最初のネットニュース。内村さんが『面白い』って言ってくれたことで、今があります」と感謝を伝えた。