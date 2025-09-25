滝川クリステルのモノマネで知られる吉本新喜劇の金原早苗（38）が24日、自身のインスタグラムを更新。23日に奈良県橿原市内で開催されたボディコンテスト「マッスルゲート奈良かしはら大会」に出場し、ウーマンズレギンス163センチ超級で優勝、ウーマンズレギンスフィットネス163センチ超級で準優勝に輝いたことを報告した。



【写真】別人やん！優勝した金原、引き締まったスタイルにびっくり

金メダル・銀メダルを首から提げ、表彰状を手に笑顔の写真を添えて「ウーマンズレギンス部門、優勝致しました。そして、ウーマンズレギンスフィットネスの部門では準優勝でした！！！」と報告。黄色いレギンスに白いスポーツブラ姿で、健康的に引き締まった肉体美を見せた。



金原は昨年6月、同コンテストの京都大会に出場。ウーマンズレギンス163センチ超級で、メダルまであと一歩に迫るも4位に終わっていた。約1年ぶりのリベンジで優勝し「去年のリベンジ…本命のウーマンズレギンス部門で優勝できて、リベンジ果たせて私は幸せです」と歓喜した。



また、別の投稿であげた動画では、優勝発表直後の様子を公開。仲間に出迎えられ思わず号泣し、何度も「良かった…」と安堵（あんど）の心境を吐露していた。



フォロワーからは「優勝おめでとう」「すごいです！！今までの努力の結晶ですね」「一生懸命がんばっての涙は一番美しいですね」「めっちゃきれいです」「ほんとにカッコいいです！」など祝福の声が寄せられた。



マッスルゲートの公式サイトによれば、ウーマンズレギンス部門はレギンスにスポーツブラという普段ジムでトレーニングをしている装いで出場でき、「全身バランス良く、適度に筋肉が発達していること」「トレーニングによって健康的にシェイプされた身体」などが審査基準となる。



（よろず～ニュース編集部）