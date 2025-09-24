キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

キャンピングカーで車中泊しながら九州を満喫する旅が人気です。

九州各県には温泉やご当地グルメ、絶景が楽しめる魅力的な道の駅が点在しており、車中泊旅の拠点として最適です。

今回は、24時間利用可能な駐車場やトイレがあり、キャンピングカーでの車中泊に対応した九州の道の駅9選をご紹介します。

【福岡】道の駅 おおとう桜街道｜1億円トイレのある道の駅で贅沢なひととき

大任町HP

北九州から大分・熊本を結ぶ観光ルートの中間、福岡県大任町の「道の駅 おおとう桜街道」は、西日本最大級の規模を誇る道の駅です。

新鮮な農産物や海産物、加工品が並ぶ直売所のほか、癒しを追求した「1億円トイレ」、天然温泉を利用した温浴施設、親子で楽しめるふれあい広場、ドッグランなど、多彩な施設が整っています。

道の駅の前の桜並木は、満開時には美しく、観光客を楽しませてくれます。

また、11月からイルミネーションが飾られ、美しい景観を演出し、訪れる人々の癒しのスポットとなります。

アクセス

九州自動車道「小倉南IC」から車で約30分ほどの場所にあります。

主要地方道八女香春線（県道52号線）沿いに位置し、アクセスは良好です。

おすすめ施設

大任町HP

「もみじ館」には、特産品の直売所や一躍話題となった「1億円トイレ」があります。

快適と優雅が共存したトイレは、一度は利用してみたいですね。

また、「さくら館」では、露天風呂や薬石浴など多彩な湯船が揃っており、天然温泉を楽しむことができます。

大任町HP

家族連れには、親子ふれあい広場や子ども広場、犬連れキャンパーにはドッグランがおすすめです。

車中泊のための施設

駐車場は24時間利用可能です。

一般車492台、大型車5台、身障者用3台止められます。

トイレも24時間開放されており、車中泊の方も安心して利用できます。

大任町HP

施設内の「さくら館」では、天然温泉が楽しめます。

大浴場や露天風呂、薬石浴など、多彩な湯船があるので旅の疲れを癒すのに最適です。

道の駅 おおとう桜街道

所在地：福岡県田川郡大任町大字今任原1339

TEL：0947-63-4430

営業時間：

・もみじ館：物産直売所９:00～18:30、食事処10:00～19:00（変動あり）

・さくら館：10:00～22:00まで 家族風呂あり

駐車場：一般車492台、大型車5台、身障者用3台

詳細はこちら▷大任町HP

【佐賀】道の駅 うれしのまるく｜温泉地で心と体がゆるむ道の駅

道の駅 うれしのまるく

佐賀県嬉野市にある「道の駅 うれしのまるく」は、嬉野温泉の玄関口に位置する、やさしさあふれる癒しの拠点です。

駅前には手湯や足湯が設けられており、旅の途中にふらりと立ち寄って、温泉気分を気軽に楽しめるのが魅力。

観光案内所や直売所も併設されており、嬉野の魅力や文化に触れて、味わって、感じられる空間となっています。

名前のとおり、まるく・やさしく・ほっとできる、心と体がゆるむような道の駅です。

温泉地への入り口として、そして旅のひとやすみの場所として、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

アクセス

長崎自動車道「嬉野IC」から車で約5分、JR嬉野温泉駅の目の前に位置しており、公共交通機関でもアクセスしやすい立地です。

おすすめ施設

道の駅 うれしのまるく

「まるくアイズ」は、地域特産品の販売や観光情報の基地としての役割を担っており、嬉野市の魅力が感じられます。

道の駅 うれしのまるく

敷地内には手湯・足湯が設置されており、気軽に温泉気分を味わうことができます。

車中泊のための施設

駐車場は24時間利用可能で、一般車63台、大型車15台、身障者用4台を収容できます。

トイレも24時間開放されているため、車中泊の方も安心です。

嬉野市HP

嬉野温泉街が近隣にあり、多くの温泉施設が点在しています。

中でも「シーボルトの湯」は、歴史ある公衆浴場として人気です。

道の駅 うれしのまるく

所在地：佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲4370番地2

TEL：0954-43-6510

営業時間：9:00～19:00

・手湯足湯：8:00～23:00

・トイレ・バリアフリー設備：24時間利用可能

駐車場：一般車63台、大型車15台、身障者用4台

EV充電設備

詳細はこちら▷道の駅 うれしのまるく

【長崎】道の駅 松浦海のふるさと館｜アジとサバのふるさとで、海の恵みに舌鼓

ながさき旅ネット

長崎県松浦市にある「道の駅 松浦海のふるさと館」は、アジとサバの水揚げ量日本一を誇る、松浦魚市場の魚が集まってくる、道の駅です。

新鮮な魚介や名物のぶり丼、アジフライなど、海の恵みをその場で味わえるのが魅力です。

魚市場直結の立地であることから、いつ訪れても旬の味に出会えます。

食と海を楽しむ立ち寄りスポットとして、観光客にも地元の方にも親しまれています。

アクセス

国道204号および204号バイパスの合流部に位置しており、福岡方面から平戸への観光ルートの中間地点として便利な立地です。

おすすめ施設

道の駅 松浦海のふるさと館

物産館では、松浦魚市場をはじめ、近隣漁業の新鮮な鮮魚を販売しています。

特にアジ・サバの水揚げ日本一を誇る地域ならではの海の幸が豊富で、ワンコインで楽しめるぶり丼は人気の一品です。

車中泊のための施設

駐車場は一般車80台、大型車6台、身障者用4台を収容可能です。

トイレは24時間利用でき、車中泊の方も安心して利用できます。

はさみ温泉湯治楼

近隣には「はさみ温泉湯治楼」などの温泉施設があり、旅の疲れを癒せます。

道の駅 松浦海のふるさと館

所在地：長崎県松浦市志佐町庄野免226番地30

TEL：0956-72-2278

営業時間：

・物産館：9:00～18:00

・レストラン：11:00～15:00（※状況により変更の場合あり）

・水産物直売所：9:00～17:00（漁の状況により変動）

定休日：年末年始（12月31日～1月1日）

駐車場：普通車80台、大型車6台、身障者用4台

詳細はこちら▷道の駅 松浦海のふるさと館

【熊本】道のあ駅きくすい｜菊水ロマンと里の恵みで心ほぐれる、癒しの歴史ステーション

道の駅 きくすい

熊本県和水町にある「道の駅 きくすい」は、自然と歴史、そして地元の恵みに触れられ癒しの道の駅です。

物産館では新鮮な農産物や特産品が並び、レストランでは熊本の味覚を楽しめます。

またカヌー体験やBBQ・キャンプ場が隣接するため、アクティビティを楽しむことができます。

また近隣の古墳・歴史施設も魅力で、のんびりとした時間を過ごすのにぴったりです。

旅の途中に、ほっと一息、和水のやさしさを感じてみてください。

アクセス

九州自動車道「菊水IC」から車で約5分、県道16号線沿いに位置しており、車でのアクセスが非常に便利です。

久留米・八女市方面から 国道3号線を南下する場合は、山鹿市の中央通交差点信号で右折し約10kmです。

熊本市方面から 熊本市北区植木町一木の信号で左前方の県道１号線へ進みます。

10km先の江田交差点で左折し300ｍです。

大牟田・荒尾市方面からは、 国道208号線または県道3号線を利用してください。

所要時間は福岡と熊本の県境から車で40分程度です。

おすすめ施設

道の駅 きくすい

敷地内にある「菊水ロマン館」では、地元ならではの特産品やお土産が揃っており、レストランでは和水町産の食材を使用した料理が楽しめます。

道の駅 きくすい

すぐ近くには「和水江田川カヌー・キャンプ場」や「肥後民家村」もあり、アウトドア体験や歴史散策を気軽に楽しむことができます。

車中泊のための施設

駐車場は一般車122台、大型車9台、身障者用2台が利用可能です。

トイレは24時間開放されており、多目的トイレ、バリアフリー設計で誰でも利用できるため、車中泊も安心です。

ただし、かつてあった敷地内の温浴施設は、現在は老朽化のため閉鎖されています。

ですが、周辺には日帰り入浴が可能な温泉施設も複数ありますので、少し足を伸ばしてみてください。

道の駅 きくすい

所在地：熊本県玉名郡和水町江田455

TEL：0968-86-3100

営業時間：9:00～19:00

・物産館：「菊水ロマン館」9:00～19:00

・レストラン：11:00～15:00（L.O. 14:30）、17:00-20:00（L.O. 19:00）月曜定休

・パン屋さん「ぱんのわ」：営業時間 10:30-18:00 月・火曜 定休日

駐車場：一般車122台、大型車：9台、身障者用：2台

詳細はこちら▷道の駅 きくすい

【熊本】道の駅 秘境の郷いずみ ｜秘境の自然に抱かれて、心も体もリフレッシュ

道の駅 秘境の郷いずみ

熊本県人吉市にある「道の駅 秘境の郷いずみ」は、豊かな自然に囲まれた静かな場所に位置し、訪れる人々が穏やかに過ごせる場所です。

地元の新鮮な農産物や特産品が並ぶ物産館では、地域の味覚を楽しむことができます。

周辺には温泉地も点在しており、旅の疲れを癒すのに最適です。

アクセス

道の駅 秘境の郷いずみは、九州自動車道の「宇城氷川スマートIC」「八代IC」「松橋IC」のいずれからも車でおよそ35分の場所に位置しています。

熊本市中心部からは約50分でアクセス可能です。

主要国道からは少し離れた山間部にあり、名前のとおり“秘境”と呼ぶにふさわしい自然に囲まれた立地です。

ドライブやツーリング途中の休憩スポットとしても、のどかな風景を楽しめると人気があります。

おすすめ施設

道の駅 秘境の郷いずみ

施設内の特産品ショップでは、地元産の新鮮な山菜や野菜、お茶など、山里の恵みが豊富に取り揃えられています。

特に、地元で採れた食材を活かした加工品や手作りのお菓子は、旅のお土産としても人気です。

道の駅 秘境の郷いずみ

また、併設のレストランでは、イノシシやシカを使ったジビエ料理が食べられるなど、珍しい食材楽しむことができます。

観光案内所も備えられており、周辺の観光地や自然体験スポットの情報も収集できます。

車中泊のための施設

一般車用の駐車スペースが66台分設けられており、ゆったりと駐車することができます。

大型車専用の区画はありませんが、比較的空いている時間帯を狙えば快適に利用できるでしょう。

また、24時間利用可能なトイレも完備されており、車中泊をされる方にも安心な環境が整っています。

静かな山間に位置しているため、落ち着いた雰囲気の中でゆっくりと休息できます。

道の駅内には温浴施設はあり 併設されていませんが、周辺には複数の温泉施設があります。

車で少し移動すれば、天然温泉を楽しめる日帰り入浴施設や旅館も点在しており、ドライブの疲れを癒すのに最適です。

ジビエ料理や自然体験とあわせて、温泉でのんびり過ごすのにもピッタリな道の駅です。

道の駅 秘境の郷いずみ

所在地：熊本県八代市泉町下岳3296番地1

TEL：0965-67-3500

営業時間：

・特産品ショップ「森の恵み」：9:00～17:00休館日：水曜日（但し、祝祭日は営業）

・レストラン「滋味健丈 炉丹（ろたん）」：11:00～17:00 ※前日までに5名以上の予約で夜間営業も可能

定休日：毎週水曜日（祝祭日の場合は営業）、年末年始（12月29日～1月1日）

駐車場：普通車66台、大型車0台、身障者用2台

詳細はこちら▷道の駅 秘境の郷いずみ

【熊本】道の駅 子守唄の里 五木 | 子守唄が響く、心安らぐ里の駅

熊本県公式観光サイト

熊本県五木村にある「道の駅 子守唄の里 五木」は、伝統的な子守唄が今も息づく静かな山里に位置しています。

地元の特産品や手作りの工芸品が並ぶ物産館では、地域の文化に触れることができます。

周辺には自然豊かな散策路や温泉もあり、心身ともにリフレッシュできるスポットです。

アクセス

九州自動車道「人吉IC」から国道445号線を経由して車で約45分、「宇城氷川スマートIC」からは約50分の距離に位置しています。

五木村の中心部にあり、自然豊かな山間の風景を楽しみながらのドライブに最適な立地です。

また、産交バス「道の駅五木」停留所からもアクセス可能で、公共交通機関を利用される方にも便利です。

おすすめ施設

道の駅 子守唄の里 五木

敷地内には、地元の特産品を取り揃えた「五木物産館 山の幸」があり、豆腐の味噌漬けや在来柑橘「くねぶ」を使用した商品など、五木村ならではの逸品が並びます。

また、併設の「五木温泉 夢唄」では、内風呂や露天風呂、フィンランド深海の石を使用したサウナなど、多彩な温浴施設を楽しむことができます。

泉質は弱アルカリ性の天然温泉で、神経痛や関節痛などに効果があるとされています。

車中泊のための施設

道の駅 子守唄の里 五木

道の駅「子守唄の里 五木」には、普通車54台、軽自動車3台、大型車4台、身障者用6台、二輪車12台分の駐車スペースが用意されています。

トイレは24時間利用可能で、洋式・和式・男女別・ウォシュレット付きの設備が整っており、車中泊をされる方も安心して利用できます。

五木村観光情報

道の駅に併設されている「五木温泉 夢唄」は、日帰り入浴が可能な温泉施設です。

営業時間は11:00～21:00で、毎週火曜日が定休日となっています。

大人500円、子ども250円（3歳以下無料）で利用でき、露天風呂やサウナ、ジェットバスなど、多彩な温浴設備が整っています。

五木の大自然を眺めながら、旅の疲れを癒してみてください。

RVパークsmart道の駅子守唄の里五木

なお、敷地内には「RVパークsmart道の駅子守唄の里五木」が併設されています。

ネット予約専用となりますが、車中泊が可能です。

さらに快適に過ごしたいという方は、RVパークをご検討ください。

詳細はこちら▷RVパークsmart道の駅子守唄の里五木

道の駅 子守唄の里 五木

所在地：熊本県球磨郡五木村甲2672番地の54

TEL：0966-37-2301

営業時間：

・五木物産館 山の幸：8:30～17:30

・温泉センター「温泉夢唄」：11:00～21:00（最終受付20:30）

・観光案内所：8:30～17:30

駐車場：普通車54台、軽自動車3台、大型車4台、身障者用6台

EV充電器：

詳細はこちら▷道の駅 子守唄の里 五木

【大分】道の駅 いんない｜石橋・ゆず・オオサンショウウオと自然の恵みがそろう駅

宇佐市公式観光サイト

「道の駅 いんない」は、日本一の石橋群と、香り豊かな柚子の里として知られる大分県宇佐市の自然豊かな町にあります。

敷地内には、地元産品が並ぶ特産物コーナーや、郷土料理が味わえるレストラン、さらに国の特別天然記念物のオオサンショウウオの剥製が展示されています。

歴史、味覚、自然などに触れられる、まさに地域の魅力をぎゅっと詰め込んだ道の駅です。

観光の拠点としても長旅の合間の、癒しスポットとしてもおすすめです。

アクセス

道の駅「いんない」は、宇佐別府道路「院内IC」から国道387号を南へ約10分、大分自動車道「玖珠IC」から国道387号を北へ約40分の位置にあります。

また、JR日豊本線の柳ヶ浦駅または宇佐駅からタクシーで約30分と、車でも公共交通機関でもアクセスが可能です。

おすすめ施設

道の駅 いんない

敷地内の「いんない石橋ステーション」には、情報展示ホール、特産物販売コーナー、レストラン「いしばし茶屋」があります。

情報展示ホールでは、院内町の観光情報や石橋に関する資料が展示されており、石橋巡りの拠点として最適です。

特産物販売コーナーでは、地元産の高冷地トマト、しいたけ、柚子を使用した加工品、手作りのお弁当や饅頭、イノシシ肉などが販売されています。

道の駅 いんない

レストラン「いしばし茶屋」では、ドジョウを使った料理や宇佐からあげ、とり天などの郷土料理を楽しむことができます。

車中泊のための施設

道の駅「いんない」には、普通車36台（うち身障者専用駐車場2台）、大型車4台分の駐車スペースがあり、24時間利用可能なトイレも完備されています。

また、多機能トイレやおむつ交換シートも設置されており、車中泊をされる方や小さなお子様連れの方も安心して利用できます。

宇佐市HP

道の駅「いんない」から車で約20分の場所に「いんない余温泉」があります。

こちらは、単純温泉の泉質で、関節痛や神経痛、筋肉痛に効能があるとされています。

入浴料は一般300円、小中学生150円とリーズナブルで、露天風呂や源泉かけ流しの浴槽があり、旅の疲れを癒すのに最適です。

営業時間は夏季（4～9月）が12時～21時、冬季（10～3月）が12時～20時で、毎週水曜日が定休日です。

道の駅 いんない

所在地：大分県宇佐市院内町副1381-2

TEL：0978-42-5539

営業時間：

・物産館：8:00～17:00

・レストラン「いしばし茶屋」：10:00～15:00（ラストオーダー14:30）

・いんない石橋ステーション：8:00～18:00

定休日：年中無休（年末年始は営業時間変更の可能性あり）

駐車場：普通車36台、大型車4台、身障者用2台

EV充電設備

詳細はこちら▷：九州の道の駅

【宮崎】道の駅 きたごう｜海と山の恵みが集う癒しのオアシス

道の駅 きたごう

宮崎県日南市にある「道の駅 きたごう」は、海と山に囲まれた自然豊かな場所に位置しています。

物産館では地元の新鮮な海産物や農産物が販売されており、地域の味覚を堪能できます。

周辺には美しい海岸線や山々が広がり、ドライブや観光の途中に立ち寄るのに最適なスポットです。

アクセス

「道の駅 きたごう」は、東九州自動車道「日南北郷IC」から車で約3分（約1.6km）ほどの、主要地方道日南高岡線（県道28号）沿いにあります。

また、JR日南線「北郷駅」からは徒歩約6分と、公共交通機関を利用したアクセスも便利です。

おすすめ施設

道の駅 きたごう

「道の駅 きたごう」では、地元の新鮮な食材を使用した多彩なグルメが楽しめます。

「かつを専門店 北郷店」では、地元で水揚げされたカツオを使った「かつを船丼」などが食べられ、日南市の伝統的な漁業文化を感じられます。

また、「米粉麺専門店 無敵」では、米粉を使用した麺料理を味わうことができ、物産館内の「レディ・ゴーランド」では、本格的な釜焼きナポリピザが人気です。

道の駅 きたごう

さらに、九州最大級のインクルーシブ遊具を備えた遊具広場や、多目的に利用できる「ふれあい交流センター」もあり、家族連れや地域の方々に親しまれています。

車中泊のための施設

駐車場は、普通車95台、大型車5台、身障者用2台を収容可能で、EV充電器も2基設置されています。

トイレは24時間利用可能で、多目的トイレや授乳室も完備されており、車中泊をされる方も安心です。

「道の駅 きたごう」の近隣には、日帰り入浴が可能な温泉施設が点在しています。

日南市HP

例えば、「サン・チェリー北郷」は、北郷温泉の一つで、11:00～20:00で営業しています。

入浴料は600円からです。

ホテル日南北郷リゾート

また、「ホテル日南北郷リゾート」では、10:00～22:00まで日帰り入浴が可能で、入浴料は700円からです。

旅の疲れを癒すのに最適なスポットですので、ぜひ立ち寄ってみてください。

道の駅 きたごう

所在地：宮崎県日南市北郷町郷之原乙1477-1

TEL：0987-32-3256

営業時間：

・物産館：9:00～18:00

・レストラン（かつを専門店 北郷店）：11:00～15:00（ラストオーダー14:30）

・米粉麺専門店 無敵：11:00～15:00（定休日：毎週火曜日）

・レディ・ゴーランド（ナポリピザ）：10:00～17:30（ラストオーダー17:00）

・南いちご農園コンテナカフェ：11:00～17:00（日曜・祝日は10:00～、定休日：水曜日）

・情報館：24時間利用可能

定休日：年中無休（※「無敵」は毎週火曜定休）

駐車場：普通車95台、大型車5台、身障者用：2台

EV充電器：2基

詳細はこちら▷道の駅 きたごう

【鹿児島】道の駅 くにの松原おおさき | 松原の風と温泉のぬくもり、心ほどける癒しの駅

道の駅 くにの松原おおさき

鹿児島県大崎町にある「道の駅 くにの松原おおさき」は、100万本の黒松が生い茂る「くにの松原」に隣接し、自然と触れ合える癒しのスポットです。

併設の「あすぱる大崎」では、温泉や宿泊施設、レストランが完備されており、旅の疲れをほぐすのに最適です。

物産館では地元の新鮮な農産物や海産物が販売されており、地域の味覚を楽しむことができます。

アクセス

「道の駅 くにの松原おおさき」は、鹿児島県曽於郡大崎町に位置し、国道220号線沿いにあります。

鹿児島空港からは車で約1時間10分、志布志港や志布志駅からは車で約15分と、アクセス良好です。

また、志布志港からのフェリー利用者にも便利な立地となっています。

おすすめ施設

道の駅 くにの松原おおさき

敷地内には、宿泊施設・温泉・レストラン・物産館が併設された複合施設「あすぱる大崎」があります。

物産館では、地元の新鮮な農産物や海産物、特産品などを販売しており、お土産選びにも最適です。

道の駅 くにの松原おおさき

レストランでは、地元産の食材を使用した料理が楽しめます。

道の駅 くにの松原おおさき

また、隣接する「大崎ふれあいの里公園」では、芝生広場や遊具、日本庭園などが整備されており、家族連れにもおすすめです。

車中泊のための施設

道の駅 くにの松原おおさき

駐車場は普通車244台、大型車26台、身障者用3台を収容可能で、24時間利用できます。

また、電源・水道付きのRVキャンプサイト（1泊3,850円）も5台分設けられていますので、車中泊をさらに快適にしたい方におすすめします。

トイレも24時間利用可能で、清潔に管理されているのも安心材料です。

道の駅 くにの松原おおさき

施設内には、炭酸水素塩泉の「松韻乃湯」があり、筋肉痛や疲労回復、皮膚病などに効果があるとされています。

大浴場のほか、サウナや家族風呂も完備されており、ゆっくり旅の疲れを癒せます。

営業時間は13:00～21:30（最終受付21:00）で、月曜日（祝日除く）が定休日です。

道の駅 くにの松原おおさき

所在地：鹿児島県曽於郡大崎町神領2419

TEL：0994-71-6666

営業時間：

・物産館：7:00～19:00

・レストラン：11:00～15:00

・温泉「松韻乃湯」：13:00～21:30（最終受付21:00）

定休日：第3火曜日（施設により異なる場合があります）

駐車場：普通車244台、大型車26台、身障者用3台

EV充電器：あり

詳細はこちら▷道の駅 くにの松原おおさき

まとめ

九州には車中泊に対応した、便利で魅力に溢れた道の駅が豊富にあります。

温泉でリフレッシュしたり、ご当地グルメを堪能したりと、それぞれの魅力を同時に楽しめます。

キャンピングカーでの九州周遊を計画している方は、今回ご紹介した道の駅を巡りながらの車中泊旅行を楽しんでください。

念の為、お出かけ前に各施設の営業時間や設備を確認し、気持ちよく過ごすためのマナーを守って、快適な車中泊旅を満喫しましょう。