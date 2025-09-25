【山粼武司 これが俺の生きる道】#27

プロ野球生活の27年間を振り返っても、「闘将」と呼ばれた星野仙一監督は派手なタイプの指揮官だった。

負ければベンチを蹴り上げ、勝っても納得がいかなければ選手を叱った。それを一種のパフォーマンスと揶揄する人もいるが、監督はパフォーマンスをしていくべきだと思う。それは「積極的な発信」という意味で。

楽天のときに仕えた野村克也監督だってそうだった。勝とうが負けようが、必ず会見場に顔を出し、ボヤいて帰っていく。そこでのひと言は「ノムラのボヤキ」として必ずと言っていいほど新聞やテレビで取り上げられた。

今の監督はどちらかといえば、負けたときには話もそこそこにプイッとしてしまう。そうじゃない。プロ野球は注目されてナンボの世界。弱くても注目されるためのパフォーマンスは必要だと思う。そういう意味では、星野監督の鉄拳も戦略だったのだろう。

その鉄拳も、期待の表れだったといわれている。殴られるということは、目をかけてもらっているということ。山本昌さんは「殴られるとホッとした」と話していたほどだ。

「二度と使わん」

「顔も見たくないわ」

この2つが口癖だった。そこまでボロクソに言った後、食事会場で会うと、何もなかったかのように声をかけてくる。

「彼女できたんか」

そんなことを聞いてくることもあった。そして、散々怒られた翌日の試合でスタメン起用されたこともあった。

星野監督はアメとムチをうまく使い分ける天才、というか俺からすればもはや「二重人格」。ようあそこまで“変身”できるなとしか思えなかった。

星野さんが監督として楽天に来たとき、すでに俺はチームで「番長」を張っていた。俺が右向けと言えばみんな右を向いてくれる状態。

それを分かっていたから、星野監督はチームがたるんでいたり、若い選手がミスをしたりすると、必ず俺のことを怒っていた。俺が怒られることによって周りが緊張するのを分かっていたからだ。

「たけしぃ！」

そう怒鳴られるたびに、「俺、関係ねえし……」と思いつつも、監督の戦略が分かっているし、昔から怒られ慣れているせいか、「はい、すいません」という言葉が口をついて出る。

すると、それを見ていた周囲が「やべえな……。山粼さんが怒られているからちゃんとしなきゃ……」となって襟を正すのだ。

それがチームを引き締める星野監督の戦略であり、作戦だった。だから俺はあえてみんながいるところで怒られた。“芝居”でもあるのが分かっていたから、特段驚くこともなかったと思う。

本来、怒りの矛先であるはずのミスをした選手に鉄拳が飛ぶことはなかった。俺が「おまえ、頼むぞ。見せしめとはいえ、また俺が怒られるんだから」とボヤくことはあったけど。

結局、俺は楽天でも最初から最後までずっと怒られていた。

（山粼武司／元プロ野球選手）

