ＷＥリーグ三菱重工浦和のＭＦ平川陽菜（１６）が２４日、浦和駅東口で「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター街頭キャンペーン」にＧＫ池田咲紀子、ＤＦ後藤若葉、ＧＫ熊沢果歩、ＦＷ高橋佑奈とともに参加した。

警察官の制服を着用しての活動に、冒頭のあいさつでは「警察官になりたいと思っていたのですごくうれしい」と話し、実際に活動を終え「かっこよくてうれしい。よくテレビでやっている番組で警察官を見て、かっこいいなと思っていた。今も憧れています」と笑みを浮かべた。

この日は広報活動へ協力すると同時に、２８日に浦和駒場スタジアムにて実施されるＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮとの「さいたまダービー」のＰＲタブロイド紙も配布。技術の高さを武器に中盤で既に中心選手としてプレーする平川は「地域の人たちと交流できて、すごくいい活動でした。レッズレディースを知ってくれている方も、まだ知らない人もいるけど、たくさん広めて観客が増えてくれたら。ダービーなので絶対に勝ちたい。自分の長所の攻撃面で見ている人を楽しませるようなプレーをしたい」と決意を示した。

同戦では先着５０００人（ビジター指定席・同自由席除く）に「三菱重工プレゼンツ 来場者プレゼント」としてカポーテ（闘牛で使うケープ）が配布される。