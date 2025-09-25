日向坂46、自身通算15作目の合算シングル1位【オリコンランキング】
日向坂46の最新シングル「お願いバッハ！」が、週間46万2747PTを記録し、9月25日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で自身通算15作目となる合算シングル1位を獲得。「合算シングル通算1位獲得作品数」は、歴代3位タイから、King & Prince、SixTONESとならぶ歴代2位タイ【※1】となった。
【動画】かわいすぎる“なおみく”センターが印象的…日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」MV公開
週間ポイントの内訳は、CD：45万1443PT／ストリーミング:1万596PT／デジタルシングル（単曲）：708PT／デジタルシングル（バンドル）：−。本作のCDシングルは初週45.1万枚を売り上げ、同日付「オリコン週間シングルランキング」初登場1位を獲得。このシングル全5形態に収録された全7曲をコンパイルした『お願いバッハ！（Special Edition）』が同日付「週間デジタルアルバムランキング」でも1位を獲得しており、オリコン週間音楽ランキング【※2】3冠となった。
本作の週間ポイントは、前回1位を獲得した「Love yourself!」の週間42万8021PTを上回る46万2747PTを記録しており、週間30万ポイント超え作品数も通算15作目となった。
そのほか最新の「週間合算シングルランキング」では、3位に米津玄師の『IRIS OUT』がランクイン。本作は、同日付「週間ストリーミングランキング」と「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でそれぞれ初登場1位を獲得している。
【※1】「合算シングル通算1位獲得作品数」記録※同順位は達成順／1位：乃木坂46（17作）、2位：King & Prince、SixTONES、日向坂46（15作）
【※2】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月29日付：集計期間:2025年9月15日〜21日）＞
