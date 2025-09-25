ATEEZ、自己最高週間ポイントで合算アルバム1位【オリコンランキング】
ATEEZ（エイティーズ）の最新アルバム『Ashes to Light』（アッシュズ トゥー ライト）が、自己最高週間ポイントとなる週間11万6203PTを記録し、9月25日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」で、自身通算4作目の1位を獲得した。
【写真】可愛すぎませんか…？YEOSANGにイタズラするHONGJOONG
週間ポイントの内訳は、CD：11万5428PT／ストリーミング：376PT／デジタルアルバム：399PT。本作はCDアルバムも初週11.5万枚を売り上げ、同日付「オリコン週間アルバムランキング」の1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】を獲得した。
そのほか2位には、藤井 風の『Prema』がランクイン。9月15日付から3週連続で合算アルバムTOP3入り、累積PT数は30万7926PTとなった。
また、年内いっぱいで活動休止に入ることを宣言したPerfumeの『ネビュラロマンス 後篇』が、自身通算5作目のTOP5入りとなる4位にランクイン。同日付「オリコン週間アルバムランキング」では、3位にランクインしている。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月29日付：集計期間:2025年9月15日〜21日）＞
【写真】可愛すぎませんか…？YEOSANGにイタズラするHONGJOONG
週間ポイントの内訳は、CD：11万5428PT／ストリーミング：376PT／デジタルアルバム：399PT。本作はCDアルバムも初週11.5万枚を売り上げ、同日付「オリコン週間アルバムランキング」の1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】を獲得した。
また、年内いっぱいで活動休止に入ることを宣言したPerfumeの『ネビュラロマンス 後篇』が、自身通算5作目のTOP5入りとなる4位にランクイン。同日付「オリコン週間アルバムランキング」では、3位にランクインしている。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月29日付：集計期間:2025年9月15日〜21日）＞