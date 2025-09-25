X（旧Twitter）で話題になっているのは、微笑ましいけれど「なんか違う」、男の子とわんこの光景。その姿は記事執筆時点で143万回を超えて表示されており、「可愛すぎて気絶しそう」「いいお姉ちゃん」などのコメントの他、4万2000件のいいねが寄せられることとなりました。

男の子とお昼寝するわんこ

Xアカウント「@pomi_peki」の投稿主さんの家には、ペキニーズの『ぽみ』ちゃんが暮らしています。ぽみちゃんは、ご家族の中でも小さな男の子のことが大好きなのだそう。この日は、お昼寝中の男の子に寄り添うように眠っていたとか…♡

ぴったりくっついて寝る2人は幸せそのものですが、よく見るとなんだか様子がおかしかったそう。実は、男の子が寝ていたのは犬用ベッドの中…！体を折り曲げて丸まるようにして寝ていたそうです。

一方、ぽみちゃんは、犬用ベッドの縁にあごを乗せて寝ていたとか。寝る場所を間違ってしまったものの、2人の穏やかな寝顔から、仲の良さが伝わるのでした♡

仲良しな2人にホッコリ♡

ぽみちゃんと男の子は、普段からとても仲が良いそうです。お散歩ももちろん一緒、遊ぶときも同じ目線で楽しみます。ぽみちゃんの真似をしているのか、男の子がハイハイの体勢で遊ぶこともあるとか♪

反対に、ぽみちゃんが男の子の「おままごと」に付き合うこともあります。おままごとに誘われたぽみちゃんは、お呼ばれされたお客さんのようにお行儀よく配膳を待つそうです。

年齢的にぽみちゃんは男の子のお姉ちゃんにあたるそうで、可愛い弟のことを放っておけないのかもしれませんね。2人の温かな関係がいつまでも続くよう、願ってやみません。

この投稿に思わずホッコリした人は多く、たくさんの反響が寄せられました。Xアカウント「@pomi_peki」には、ぽみちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

