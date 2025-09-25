大型犬がお散歩中に、いつも可愛がってくれるご夫婦を発見したら…？1ヶ月ぶりの再会に大喜びする様子が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で4万6000回再生を突破しています。

【動画：散歩中に大型犬を撫でてくれる夫婦→１ヶ月間会えずに…久々に再会した瞬間『涙が出るほど愛おしい光景』】

いつも可愛がってくれるご夫婦を発見

Instagramアカウント「pino_abema2」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ピノ」くんと近所に住む老夫婦の微笑ましいふれあいです。ご夫婦はお散歩中のピノくんに会うたびに可愛がってくれるのですが、しばらく会えない日々が続いていたそう。

ご夫婦のお家の前を通るたびに、「いるかな？」と様子をうかがっていたというピノくん。ある日、いつものようにお散歩をしていると、少し先にご夫婦の姿を発見！ご夫婦が気づいて待っていると、ピノくんは「もう我慢できない！」とばかりに2人のもとへ走り出したとか。

1ヶ月ぶりの感動の再会

旦那さんには3日前に偶然会えていたピノくんですが、奥さんに会えたのは1ヶ月ぶり。「会いたかったよ～！」と全力ダッシュでそばに行くと、奥さんは両手を広げてピノくんを迎え、「（会えない時間が）長かった～」とさっそくナデナデしてくれたとか。

2人が再会を喜ぶ姿から、会えない間もお互いのことを想いながら過ごしていたことが伝わってきます。

奥さんにご挨拶した後は旦那さんの方へ駆け寄り、「じいちゃんも撫でて～」とばかりに目の前で寛ぎ始めるピノくん。3日前にも会ったばかりとは思えないほど、とても嬉しそうに甘えていたとか。無邪気で人懐っこい姿が可愛くて、見ていて頬が緩みます。

ナデナデにご満悦

旦那さんが「ばあちゃんが会いたかったんだって」と言いながらピノくんを撫でていると、奥さんもそばにやってきて再びナデナデ…。その後も「この前見かけたんだけど別の方に行っちゃって…」「元気だった？」などとお話しながら、2人揃ってピノくんをたっぷり撫でてくれたそう。

そしてピノくんはずっと会いたかった大好きな人たちに可愛がってもらえて、終始ご満悦の表情を浮かべていたとのこと。愛と幸せにあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「すごく癒やされる触れ合いですね」といったコメントが寄せられています。

ピノくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「pino_abema2」をチェックしてくださいね。飼い主さんのお子さんとふれあう様子にも、心がほっこりしますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pino_abema2」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。