

新型「デリカミニ」と新しく登場した白い「デリ丸。」（筆者撮影）

【写真】デリ丸。たくさん！三菱スターキャンプの現場から

9月7日（日）午前5時半過ぎ、富士山から朝日が昇った。

場所は、静岡県富士宮市「朝霧高原ふもとっぱらキャンプ場」。

2年ぶりに訪れた「三菱スターキャンプ」では、各種アウトドア・コンテンツだけではなく、「デリカミニ」の実車公開や次期「パジェロ」に関する話題にも触れられ、盛りだくさんなイベントであった。



子どもたちが楽しめるアクティビティの充実がスターキャンプのいいところ（筆者撮影）

参加者や主催者である三菱自動車工業（以下：三菱）関係者らと意見交換する中で、改めて「三菱らしさ」を全身で感じられた場でもあった。

新型「デリカミニ」実車を正式に初公開

三菱スターキャンプは、1991年に始まった三菱ユーザー向けのファンイベント。1998〜2006年の9年間は中断していたものの、毎年開催されており今回が21回目となる。

2017年からは、全国の販売会社（ディーラー）が主体となるローカル版のスターキャンプも開催されるなど、スターキャンプの輪はどんどん広がっている。

筆者は2023年に「アウトランダーPHEV」で参加したが、このときは「三菱らしさ」を維持することの難度を痛感した。

参照：スターキャンプで痛感｢三菱らしさ｣維持の難度



2023年に「アウトランダーPHEV」で参加したときの筆者のテント（筆者撮影）

あれから2年が経った今、三菱はキャンプ関連での新規事業「NOYAMA」を稼働させるなど、「三菱らしさ」をより明確にする活動を加速させている。

そうした中で、三菱にとって追い風となっているのが、国内市場に魅力的なモデルが整い始めていることだ。

今回のスターキャンプの目玉のひとつが、新型「デリカミニ」の初公開だ。



従来モデルのイメージを残して刷新された新型「デリカミニ」（写真：三菱自動車工業）

秋の発売（9月18日に10月29日発売と正式に発表された）を控えて8月22日から予約注文を開始しており、一部の販売店では実車を公開しているが、三菱主催イベントとしてユーザー向けにお披露目するのは、これが初めてだった。

メインステージには新色「サンドベージュパール」と「デニムブルーパール」を含めた各種カラーのデリカミニが並んだ。

ユーザーからは「目（ヘッドライト）がくっきりして、顔つきが（キャラクターの）『デリ丸。』に近くなってよりかわいくなった」という声が多かった。

これには、半円形のLEDポジションランプの採用が奏功している。フロントバンパーとテールゲートには、立体感のある「DELICA」ロゴを採用。

また、フロントバンパーにはメーカー保証の各種デカールが用意され、手軽にカスタマイズが楽しめる。



新型「デリカミニ」の純正アクセサリー装着イメージ（写真：三菱自動車工業）

ボディ全体としては、Aピラーの角度を前モデルよりも立てたことと、よりDピラーを骨太としたことにより、クルマ全体のしっかり感が増した印象がある。

インテリアも刷新された。Aピラーの角度を立てたことに加えて、12.3インチインフォテイメントシステムと7インチ液晶メーターが一体化したことで、室内空間が115mm拡張しただけではなく、心理的イメージとしても広がっている。室内全体での上質さが増した印象だ。

「デリ丸。効果」は無視できない

動力系では、ドライブモードが「POWER/NORMAL/ECO/GRAVEL/SNOW」の5モードから選択できるようになり、オフローダーとして性能も上がった。



「デリカD:5」などと通ずるドライブセレクター（写真：三菱自動車工業）

関連して、ショックアブソーバーも高性能化。トヨタの上級モデルなどが採用しているカヤバ製の「Prosmooth（プロスムース）」を採用。4WD車はフロントに高剛性のスタビライザーを採用するなど、走りのチューニングを施しているのが特徴だ。

走りについては改めてレポートしたいが、三菱ブランドにおけるデリカミニの影響力は極めて大きいのだと、スターキャンプ会場内を巡りながら再認識した。

正確に言えば、デリカミニではなく「デリ丸。効果」かもしれない。

今回の参加募集は限定400組で、そこに2000を超える応募があったというが、参加者が乗ってきたクルマの多くに「デリ丸。」のぬいぐるみが飾られていたのだ。





筆者は今回「トライトン」に「デリ丸。」と愛媛県キャラクター「みきゃん」と「ダークみきゃん」を連れて参加した（筆者撮影）

なお、参加モデルは「デリカD:5」が63％、次いで「アウトランダー」（17％）、「デリカミニ」（6%)、「パジェロ」（5%）だ。

筆者も2023年のスターキャンプで「てのりデリ丸。」をウチの仲間に加えたのだが、さらにサイズの大きな「だっこデリ丸。」や、47都道府県の被り物をした「ご当地デリ丸。」と、スターキャンプを連想させる隠れキャラ「富士山ご当地デリ丸。」も販売され、人気を博している。

今回の新型デリカミニでは、予約注文特典として新色を含む4色の「だっこデリ丸。」のうちひとつがプレゼントされるという。



予約注文特典となる4色の「だっこデリ丸。」とぬいぐるみ（筆者撮影）

「三菱＝アウトドア」のイメージが、スターキャンプの発想にあるわけだが、モデルとしてはクロカン系本格4駆のパジェロ、唯一無二のオフロード系ミニバンであるデリカD:5などがあり、いずれも「ゴツイ男性的なイメージ」がベースにある。

アウトドア系ではないが、WRCでオフロードを主戦場とした「ランサーエボリューション」も男性的だ。

そんなゴツさを「ゴツかわいい」へと進化させた、「デリ丸。」が三菱ブランドの間口を一気に広げたと言えるだろう。



さまざまなカスタマイズが楽しまれているのも「デリカD:5」の特徴（筆者撮影）

新型「パジェロ」は本当に出るのか？

そうした中、スターキャンプが開催される直前に「パジェロ、来年度内に日本復活」というニュースが一部で報道された。

あくまでの報道ベースであり、本稿執筆時点では三菱本社から正式ニュースリリースは出ていない状況だったが、スターキャンプでは当然、「あのニュースは本当か？」という話が広がった。

商品企画を取りまとめる三菱関係者は、この件について「お客様やメディアから期待の声があることは十分に承知している」と言うにとどめた。

筆者は昨年4月に、三菱のタイ製造施設であるMMThを視察し、近隣のテストコースで「エクスパンダーHEV」に試乗している。

参照：日本未導入｢エクスパンダーHEV｣という実力車



「エクスパンダーHEV」ではパイロンスラロームなどを体験した（筆者撮影）

そうした中で、次期「パジェロ」や「パジェロスポーツ」の可能性についても意見交換しているが、日本向け「パジェロ」についてその時点で明確な方向性は決まっていない印象だった。

仮に、今回の報道内容が現実になった場合、タイ生産で日本にも導入されている「トライトン」をベースとして、より上質さを追求したモデルが想像できる。

トライトンは、ラダーフレーム構造を持つFR（後輪駆動）ベースの4WDピックアップで、サイズ的にもパジェロに最も近いためだ。



朝5時半過ぎ、富士山をバックにした「トライトン」（筆者撮影）

筆者は今回のスターキャンプにそのトライトンを三菱から借りて参加しており、パジェロの噂を含めて、三菱の今後のブランド戦略を思い浮かべながら朝霧高原での夜を過ごした。

アウトドア・コンソーシアム（同好会）を提唱したい

最後に、自動車メーカー各社関係者に筆者から提案だ。ぜひ、アウトドアを軸としたコンソーシアム（または同好会）を立ち上げていただきたい。

自動車産業界では「バリューチェーン変革」が必須と言われるようになって久しい。バリューチェーンの定義が難しい面もあるが、一般的に自動車産業では、クルマを売るまでがサプライチェーンで、クルマの販売およびクルマを売った後がバリューチェーンというイメージがある。



人気のロッククライミング体験（筆者撮影）

そうした中では、電動化や次世代バイオ燃料に関するカーボンニュートラルのLCA（ライフサイクルアセスメント）を意識したバリューチェーン構築が話題となる。

だが、社会インフラの整備に時間とコストがかかるなど、課題が多い。

一方で、「ユーザー体験（こと売り）」とそれに伴う「物販や整備」についてのビジネスチャンスを模索する動きは以前からあり、三菱のようなイベント開催やアクセサリー販売を実施しているメーカーもある。



三菱スターキャンプはまさに「ユーザー体験（こと売り）」だ（筆者撮影）

ただし、クルマをカスタマイズしたときの車検対応や、ユーザーの自己責任に対する意識など、自動車業界でしっかりとしたガイドラインが構築されていない印象があるのも事実だ。

本来はバリューチェーン全体でメーカー間、さらに他業種を巻き込んだ協調が必要だが、もっとユーザーに身近でわかりやすいレベルで、自動車メーカー各社がユーザーと一緒に楽しみながら情報交換する場があってもいいはずだ。



三菱x博報堂「NOYAMA」の「冒険の学校」のプロモーションを兼ねたワークショップを開催（筆者撮影）

三菱の「ユーザーファースト」に学ぶ

モータースポーツの「スーパー耐久」シリーズで、メーカーの技術トップや経営幹部が「ワイガヤ」ミーティングを行ったように、アウトドアの場をもっと有効に活用してはどうだろう。業界団体の日本自動車工業会（自工会）のワーキングチームという手もある。

そんなことを思ったのは、スターキャンプを体験しながら、三菱が「ユーザーファースト」に注力していることを再認識したからだ。



東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

三菱関係者の多くが「ウチは（他の自動車メーカーと比べて事業規模が）小さいので」という表現をするが、小さいがゆえに、事業再生の道を歩みながらユーザーファーストの徹底に、いち早く目覚めることができたのではないだろうか。

三菱のブランド戦略、「次の一手」を大いに期待したい。

（桃田 健史 ： ジャーナリスト）